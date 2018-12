Entro giugno 138 postazioni per la ricarica delle auto elettriche nei parcheggi Unicoop Firenze

Una nuova spinta verso l’affermarsi di un modello di mobilità sostenibile arriva da Unicoop Firenze.

La cooperativa da dicembre 2018 a giugno 2019 installerà 138 postazioni per la ricarica delle auto elettriche nei parcheggi di oltre 40 punti vendita della cooperativa, ponendosi così come leva della diffusione delle auto elettriche, che non può svilupparsi se non si creano servizi e infrastrutture per la ricarica veloce, comoda e diffusa. Il piano è stato presentato questa mattina al Coop.Fi di via Carlo del Prete, che già ospita alcune fra le prime colonnine installate. La cooperativa ha infatti stretto un accordo con Enel X, la nuova divisione del gruppo elettrico dedicata a prodotti innovativi, mobilità elettrica e soluzioni digitali, per l’installazione delle colonnine in oltre 40 punti vendita, centri commerciali e non. Nel dettaglio si tratta di 120 colonnine di ricarica di tipo quick pole station, che caricano fino a 22 kW, e 18 colonnine Fast Charge fino a 50 kW. Queste apparecchiature consentono di ricaricare le auto ad oggi in circolazione con un tempo medio di 50 minuti per le pole station e di circa 20 minuti le fast. Tutte le installazioni saranno completate entro giugno 2019. Attualmente le colonnine sono già presenti in 7 strutture commerciali della cooperativa e a Firenze al Coop.Fi di via Carlo del Prete. I punti di vendita che ospiteranno le colonnine sono dislocati su tutto il territorio coperto da Unicoop Firenze in Toscana e si trovano in negozi e centri commerciali posti lungo le principali direttrici viarie della regione: da Firenze ad Arezzo e Siena, lungo la Fi-Pi-Li e l’A11 (elenco in allegato). Ogni colonnina permette la ricarica di due mezzi contemporaneamente. Verranno installate nei parcheggi in superficie e interrati dei negozi Unicoop Firenze. La manutenzione e la gestione saranno a carico di Enel X. Le infrastrutture consentiranno ai veicoli elettrici di ricaricare in modo “intelligente” e “interoperabile”. Nel 2017 le auto elettriche in Italia erano lo 0,1% del totale, una percentuale destinata a crescere ad un ritmo molto veloce secondo le stime che danno una fetta del 7% di mezzi elettrici nel 2030. In termini assoluti, nel 2025 si stima che in Italia circoleranno 1,5 milioni di auto elettriche. Sulle postazioni di ricarica però il nostro Paese è piuttosto indietro rispetto ad altri Paesi europei. Ad esempio al 2017 le postazioni in Italia erano poco più di 2mila a fronte delle 20mila tedesche e 30mila francesi.