🎧 Tramvia, piazza San Marco riapre ai pedoni

Piazza San Marco riapre ai pedoni. E’ uno step ulteriore nei lavori alla variante centro storico della Tramvia che sono in corso in questi mesi. “Ringrazio gli operai che hanno fatto davvero un lavoro a regola d’arte”, ha detto il sindaco Nardella.

“Abbiamo anche restaurato i lampioni ottocenteschi della piazza e ovviamente manterremo i cantieri sugli esterni dove poi dovremo posare i binari, lavoro che comincerà questa estate fra luglio e agosto”, ha aggiunto Nardella ha fatto anche il punto sui lavori alla Tramvia in piazza San Marco sul ritardo di 60 giorni che si punta a recuperare. “Già la prossima settimana ci saranno 10 operai in più su 11 cantieri, il ritmo di lavori è davvero intenso. Gli operai lavoreranno anche sabato e domenica, l’unico stop sarà la settimana di Ferragosto”.

E proprio ieri si sono concluse le operazioni per l’aggiudicazione della maxi gara per l’appalto integrato della linea 4 della tramvia, dalla stazione Leopolda a Campi Bisenzio. Il primo in graduatoria è il Costituito Rti con mandataria C.m.b. Società cooperativa muratori e braccianti di Carpi. La gara è da oltre 500 milioni di euro: 230 milioni per il primo lotto, 283 milioni per il secondo (fondi Pnrr), e circa 60 milioni per strade e parcheggio. La durata dei lavori è di due anni e mezzo, compresa la fase del pre-esercizio: la partenza è prevista nei prossimi mesi.