Santo Spirito, la soprintendente Ranaldi: “Panchine? Sono provvisorie”

Continua a far discutere la questione delle panchine in Santo Spirito, così fortemente criticate dal comitato dei residenti che non sembra gradirle. Tanto più che sarebbero presto diventate un “bivacco per i turisti”.

“Se le sedute temporanee”, installate in piazza Santo Spirito a Firenze e criticate dai residenti, “fossero state disposte in modo più coerente col disegno della piazza, avrei preferito. Comunque, si tratta di panchine temporanee. Servono perché c’è la possibilità di godersi una bella piazza dove c’è il verde. E’ un’opportunità”. Lo ha detto la soprintendente di Firenze Antonella Ranaldi, a margine di un evento a Firenze.

Ranaldi ha parlato riguardo alle critiche che il Comitato dei residenti del quartiere storico di Santo Spirito ha fatto sulle panchine installate nella piazza. “Le panchine in piazza Santo Spirito non c’entrano niente con il disegno urbanistico-architettonico della piazza, e questo basterebbe per rimuoverle”, ha scritto il Comitato nei giorni scorsi al ministro Sangiuliano, al sottosegretario Sgarbi e al sindaco Nardella, valutando negativamente l’impatto estetico di tali manufatti.

Il Comitato dei residenti aveva auspicato una pronta rimozione di quelle sedute, aggiungendo di augurarsi un dialogo maggiormente proficuo con l’amministrazione anche in virtù del fatto che le panchine sono diventate appunto un bivacco per i turisti.