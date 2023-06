Tramvia, piazza San Marco chiude per lavori. I bus faranno percorsi alternativi, diverse fermate soppresse Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:19 Share Share Link Embed

L’obiettivo è chiudere il cantiere entro l’inizio del nuovo anno scolastico e la data di inizio delle operazioni, che sarà tra sabato e domenica, punta proprio in questa direzione: svolgere i lavori quando le scuole sono chiuse. Si entra quindi nella fase calda dell’intervento per portare la tramvia in piazza San Marco, con provvedimenti illustrati stamani dall’assessore Stefano Giorgetti che riguardano proprio il trasporto pubblico locale.

La nuova fase dei cantieri della tramvia Fortezza-San Marco porterà infatti alla modifica della viabilità e alla chiusura di Via Battisti e Via degli Arazzieri. Dall’11 giugno il servizio dei bus subirà quindi alcune variazioni. Saranno coinvolte 11 linee che dovranno cambiare percorsi, con soppressione e istituzione di fermate. Come deciso da Comune di Firenze, Città Metropolitana e Regione Toscana, le linee coinvolte dalle modifiche saranno la 1, 6, 11, 14, 17, 20, 23, 31, 32, 52 e C1, le quali, non potendo più passare da Piazza San Marco, dovranno necessariamente variare itinerario.

Le modifiche dovute all’avanzamento al cantiere della tramvia comporteranno la soppressione di 21 fermate (per le varie linee) e l’istituzione di 4 nuove fermate lungo i nuovi tragitti dove non ci sono fermate preesistenti. Tra le modifiche principali la soppressione delle fermate intorno a Piazza San Marco e tutte quelle presenti nella stessa Piazza. In Via XXVII Aprile soppresse entrambe le fermate. Soppresse anche le due fermate in Via Battisti. Rimarranno, come fermate più vicine a Piazza San Marco, quelle di La Pira, al rettorato e in fondo a via Cavour (Cavour San Marco).

Le linee 6, 14, 23 e C1 continueranno a transitare da Piazza di San Marco, ma con fermate situate in Via La Pira e in Via Cavour. Le linee che non attraverseranno più Piazza San Marco dovranno invece obbligatoriamente fare un percorso alternativo, che vedrà l’utilizzo di fermate esistenti sul percorso e 4 nuove fermate (Milton-Poliziano, Landino, Cavour Guelfa, La Marmora-Matteotti) istituite per questa fase di cantiere per la tramvia. I percorsi alternativi potrebbero produrre un prolungamento del percorso e dei tempi di percorrenza.

Per informare di tutte le novità portate dal cantiere della tramvia, sul sito www.at-bus.it è presente una pagina web dedicata con tutte le modifiche e dove si potrà scaricare la mappa e i grafici di ogni linea, con evidenza delle modifiche e cambi di percorso. Ad ogni fermata delle linee interessate sarà affisso un avviso, sarà inviata una mail ad ogni abbonato con le informazioni utili e una notifica arriverà anche tramite l’app at bus.

È possibile conoscere le informazioni sulle deviazioni e gli aggiornamenti sul servizio consultando la pagina at-bus.it/firenzetramvia, oltre che le sezioni Avvisi sul sito at-bus.it. Sulla app “at bus” (at-bus.it/app) i tragitti saranno tutti aggiornati a partire dall’11 giugno quindi l’utente che userà travel planner troverà i percorsi suggeriti già con le modifiche in vigore.

C’è preoccupazione anche per le ripercussioni che questa chiusura di piazza San Marco potrebbe avere sul traffico, in particolare nella zona della Fortezza. Di questo ha parlato anche l’assessore alla viabilità Stefano Giorgetti (AUDIO)

FOCUS INTERSCAMBI

Per raggiungere o partire dalla zona di Piazza San Marco

Se si vuole raggiungere la zona di Piazza San Marco:

Linea 1 (direzione Stazione SMN – Largo Alinari) scendere alla fermata Landino e prendere le linee 6, 14 e 23 alla fermata Il Magnifico Libertà o scendere alla fermata Ponte Rosso e prendere il C1.

scendere alla fermata Landino e prendere le linee 6, 14 e 23 alla fermata Il Magnifico Libertà o scendere alla fermata Ponte Rosso e prendere il C1. Linea 11 (direzione Galluzzo La Gora) scendere alla fermata Fra’ Bartolommeo Matteotti e prendere le linee 6, 14 e 23

scendere alla fermata Fra’ Bartolommeo Matteotti e prendere le linee 6, 14 e 23 Linea 17 (Direzione Boito (B) / Cascine (C)) scendere alla fermata Fra’ Bartolommeo Matteotti e prendere le linee 6, 14 e 23

scendere alla fermata Fra’ Bartolommeo Matteotti e prendere le linee 6, 14 e 23 Linea 20 (Direzione Largo Caruso) scendere alla fermata Fra’ Bartolommeo Matteotti e prendere le linee 6, 14 e 23.

scendere alla fermata Fra’ Bartolommeo Matteotti e prendere le linee 6, 14 e 23. Linea 31 e 32 (direzione Stazione SMN – Montelungo) scendere alla fermata Matteotti Valori e prendere le linee 6, 14 e 23 alla fermata Fra’ Bartolommeo Matteotti o scendere alla fermata Gramsci Segni e prendere il 6 alla fermata Segni.

scendere alla fermata Matteotti Valori e prendere le linee 6, 14 e 23 alla fermata Fra’ Bartolommeo Matteotti o scendere alla fermata Gramsci Segni e prendere il 6 alla fermata Segni. Linea 52 (direzione Piazza Adua) scendere alla fermata Landino e prendere le linee 6, 14 e 23 alla fermata Il Magnifico Libertà

Ripartendo da Piazza San Marco – con le linee 6, 14, 23 – verso le altre linee: