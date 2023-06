Ruota panoramica a Firenze: “Non a piazzale Michelangelo”

Ruota panoramica permanente a Firenze? Se ne discute da qualche giorno, visto che da parte del Pd a Palazzo Vecchio è arrivata una mozione per proporne l’installazione in via definitiva e non soltanto nel periodo natalizio.

“Bisogna vedere le proposte sul luogo. Non è la ruota panoramica in sé un tema che per la soprintendenza è da negare in assoluto, ma conta la posizione” e “piazzale Michelangelo è un luogo che sicuramente non va bene”. Lo ha detto la soprintendente di Firenze Antonella Ranaldi, a margine di un evento in città.

In settimana, come accennato, il Pd a Palazzo Vecchio aveva proposto una mozione per l’installazione in via definitiva della ruota panoramica, che provvisoriamente era stata installata ai giardini della Fortezza da Basso riscuotendo molti apprezzamenti.

“È presto per parlare di permanenza, ma partiamo da un progetto che possa vedere la presenza della ruota panoramica che è stata così apprezzata dai cittadini per un periodo decisamente più lungo rispetto ai precedenti, in un’area nuova che individueremo insieme alla soprintendente”, ha aggiunto il sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine dello stesso evento parlando della possibilità di installare in via definitiva la ruota panoramica.

“Alla Fortezza non sarà installata perché lì ci sono i lavori per il sottoattraversamento dell’Alta velocità” ferroviaria, ha specificato il sindaco. Nardella ha aggiunto di essere “contento di questo clima di collaborazione”, con la soprintendenza, “possiamo fare cose importanti”.