Tramvia, revocata la corsia preferenziale: via Poggio Bracciolini aperta al transito dei mezzi privati

Da questa mattina è stata revocata la corsia preferenziale dei mezzi pubblici in via Poggio Bracciolini.

Il provvedimento è legato all’avanzamento dei cantieri della tramvia in viale Giannotti che prevede restringimenti di carreggiata e ha l’obiettivo di fluidificare la circolazione nel viale.

“È una scelta frutto dell’ascolto dei cittadini, dei residenti e del Quartiere, con cui c’è un confronto continuo nei tavoli di coordinamento della mobilità, come negli incontri e nelle assemblee – dichiara l’assessore alla Mobilità, Viabilità e Tramvia Andrea Giorgio –. Siamo impegnati quotidianamente insieme per limitare i disagi dei cantieri, che sono inevitabili e di cui ci scusiamo con i cittadini, consapevoli che il modo migliore di dare risposte ai residenti sia quello di far procedere spediti i lavori”.

I veicoli privati provenienti da viale Giannotti, quindi, possono arrivare in piazza Ravenna anche proseguendo a diritto su via Poggio Bracciolini e non soltanto utilizzando l’itinerario consueto via Adriani-via di Villamagna.