Un cadavere trovato nel Pistoiese, uomo fermato per omicidio

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nel tardo pomeriggio di ieri alla Ferruccia, nell’area di confine tra Agliana e Quarrata (Pistoia). Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri, insieme al sostituto procuratore Chiara Contesini. Secondo quanto appreso si tratterebbe di un omicidio e un uomo è già stato fermato.

A causa dell’esposizione al caldo torrido, i resti sono difficili da identificare. Tuttavia – come già riportato da alcuni media – le prime indagini portano a ritenere che potrebbe trattarsi di Salvatore Blandino, un settantenne scomparso da Quarrata alla fine di giugno. Per avere conferme definitive sull’identità e sulle cause del decesso, il corpo è stato trasferito a Careggi per l’esame autoptico e il confronto del Dna con quello dei familiari della persona scomparsa.