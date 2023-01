Tramvia, Giorgetti: “Sono arrivati i binari in via Cavour”

By

Firenze, continua la costruzione della Tramvia, Linea 2, Lavagnini-Libertà-San Marco, la cosiddetta V.A.C.S., acronimo che sta per Variante Alternativa Centro Storico, è iniziata infatti la posa dei binari in piazza San Marco.

A dare notizia dell’avanzamento dei lavori della Tramvia, con un post con foto sulla sua pagina Facebook ufficiale, è l’assessore alla mobilità del Comune di Firenze Stefano Giorgetti.

“Sono arrivati i binari in via Cavour. Oggi è iniziata la posa delle prime verghe della linea tranviaria Fortezza-San Marco. Intanto i lavori procedono negli altri cantieri in viale Lavagnini, piazza San Marco, viale Don Minzoni e nell’area del Parterre”.

La V.A.C.S. prevede un percorso con tracciato a doppio binario che, a partire dal bivio di Viale Strozzi della Linea T1, percorre interamente Viale Lavagnini, effettua il passaggio attorno a Piazza della Libertà fino all’inizio di Viale G. Matteotti, dove i due binari si separano.

Il binario di andata verso il centro storico scende lungo Via Cavour fino a Piazza San Marco, poi risale lungo Via La Pira e Via La Marmora, fino a raggiungere di nuovo Viale Matteotti dove ritrova la sede a doppio binario.

La lunghezza complessiva di questa tratta è pari a circa 2,5 Km e sono previste 6 fermate (Lavagnini, Poliziano, Parterre, Cavour A, San Marco e Cavour R).