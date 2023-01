Sciopero nazionale benzinai, la lista delle stazioni di servizio che garantiranno il servizio in Toscana

L’appello del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per mantenere aperte le stazioni di servizio, non ha funzionato e le pompe di benzina chiuderanno il 25 e 26 gennaio, anche in modalita’ self service. “Lo stop era ed è confermato e le dichiarazioni del ministro sono l’ennesima dimostrazione della confusione in cui si muove il Governo in questa vicenda”, hanno replicato con una nota congiunta i presidenti di Faib, Fegica e Figisc/Anisa, chiedendo l’intervento diretto di Palazzo Chigi.

La Regione comunica la lista delle stazioni di servizio che si trovano sulla rete autostradale e che dovranno rimanere aperte in occasione dello sciopero nazionale benzinai proclamato da alcune Associazioni di categoria dalle ore 22 del 24/01/2023 alle ore 22 del 26/01/2023.

Stazioni di servizio aperte durante lo sciopero:

Autostrada A1, direzione Minano-Napoli

Bisenzio-Ovest, km 280

Badia al Pino Ovest, km 362

Autostrada A1, direzione Napoli-Milano

Montepulciano Est, km 395

Arno Est, km 321

Firenze Nord, km 280

Autostrada A11, direzione Firenze-Pisa

Peretola Nord, km 2

Autostrada A11, direzione Pisa-Firenze

Migliarino Sud, km 79

Autostrada A12, direzione Genova-Roma

Castagnolo Ovest, km 164

Autostrada A12, direzione Roma-Genova

Fine Est, km 200

Autostrada A15, direzione Parma-La Spezia

San Benedetto Ovest, km 80