Tramvia Variante Alternativa Centro Storico, al via i cantieri in viale Don Minzoni

Firenze, procedono i lavori per la realizzazione della linea Fortezza-San Marco, Variante Alternativa Centro Storico, V.A.C.S., della tramvia fiorentina e da lunedì sera prenderanno il via alcuni interventi preparatori su viale Don Minzoni.

Si tratta di operazioni propedeutiche ai lavori di costruzione della Tramvia riguardanti gli alberi presenti nel primo tratto del viale, ovvero le prove di trazione e le ispezioni degli apparati radicali. Nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 gennaio (orario 21-5), spiega una nota, saranno eseguite le prove di trazione con restringimenti di carreggiata da via Pier Capponi a via Giacomini: per la circolazione resterà a disposizione una corsia.

A seguire sono in programma le ispezioni degli apparati radicali degli alberi. Fino al 31 gennaio le operazioni interesseranno il tratto da via Pier Capponi a via Leonardo Da Vinci. Saranno istituiti un restringimento di carreggiata (con tre corsie per la circolazione) e divieti di sosta. Poi le ispezioni si sposteranno sul tratto successivo, ovvero tra via Leonardo Da Vinci e via Giacomini, sempre con restringimenti di carreggiata e divieti di sosta.

La Linea 2 Lavagnini – Libertà – San Marco, Variante Alternativa Centro Storico – 2° lotto, prevede un percorso con tracciato a doppio binario che, a partire dal bivio di Viale Strozzi della Linea T1, percorre interamente Viale Lavagnini, effettua il passaggio attorno a Piazza della Libertà fino all’inizio di Viale G. Matteotti, dove i due binari si separano. Il binario di andata verso il centro storico scende lungo Via Cavour fino a Piazza San Marco, poi risale lungo Via La Pira e Via La Marmora, fino a raggiungere di nuovo Viale Matteotti dove ritrova la sede a doppio binario.

La lunghezza complessiva di questa tratta è pari a circa 2,5 Km e sono previste n. 6 fermate (Lavagnini, Poliziano, Parterre, Cavour A, San Marco e Cavour R).