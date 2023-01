Tramvia Firenze, presentato ai cittadini il progetto della linea Libertà-Campo di Marte-Rovezzano

Firenze, un incontro a Firenze, nel Quartiere 2, per parlare della linea della tramvia 3.2.2, quella che da piazza della Libertà arriverà a Rovezzano, nella parte sud della città. Lo ha organizzato oggi la Confcommercio Firenze.

Il tracciato ha un’estensione di 6,2 km con 15 fermate previste: è finanziato con 260 milioni di euro, 250 dal ministero delle Infrastrutture e 10 dal Comune. Come è stato spiegato dai tecnici di Palazzo Vecchio, la linea andrà ad intercettare 12 milioni di passeggeri all’anno.

Il capolinea sarà alla stazione di Rovezzano, in modo che ci sia un collegamento con tutta la città. “L’obiettivo è che tutto sia terminato entro fine 2026 – ha detto l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti -. In quell’anno l’obiettivo è avere lo stadio realizzato e anche la tramvia. Attualmente siamo in una fase di progettazione che non è definitiva per cui questo incontro è importante per capire dai commercianti quali possono essere i problemi”. Tra le caratteristiche dell’area – che tra nuovo stadio Artemio Franchi, il rifacimento del Ponte al Pino e appunto e le tramvie avrà a breve un volto nuovo – anche un parcheggio da circa 3000 posti in via Campo d’Arrigo.

Giorgetti ha anche rivelato che il Comune aveva studiato di “mettere viale dei Mille con la viabilità tutta verso lo stadio e magari via Campo d’Arrigo nella direzione opposta ma poi non abbiamo portato avanti l’idea perché non convinceva fino in fondo”. “Per il Comune è vitale conoscere le criticità di cittadini e commercianti”, il commento del presidente di Confcommercio Firenze Franco Marinoni. A tal proposito è attivo un indirizzo mail, [email protected], per poter chiedere informazioni sul progetto.