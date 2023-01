Polizia cinese in Italia, Piantedosi: “Nessun legame coi pattugliamenti congiunti con la nostra polizia: quei centri mai autorizzati”

Roma, secondo un rapporto diffuso da un’associazione che si occupa di diritti civili della popolazione cinese, sarebbero oltre 100 i centri di polizia cinese nel mondo. Secondo la ricerca alcuni sarebbero in Italia. Controlli in varie città e provvedimenti in caso illegalità.

“Sulla presunta apertura di stazioni di polizia cinese proseguono mirati accertamenti nei confronti di diverse associazioni cinesi, condotti su indicazioni di intelligence, che sulla base di accertamenti effettuati mirano ad individuare eventuali evidenze di arbitrarie attività di polizia, in particolare nelle città di Milano Prato e Roma.

Ci sono diversi sodalizi sotto forma di associazioni culturali che svolgono il disbrigo di pratiche per il rinnovo di passaporti, patenti per agevolazioni presso consolato cinese e anche di assistenza medica. Sono in corso ulteriori verifiche anche in altre città, dopo gli accertamenti verranno contestate eventuali irregolarità emerse”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, al question time. “Confermo che le forze di polizia hanno in corso il monitoraggio con massima attenzione e sto seguendo personalmente sviluppi di tali provvedimenti, non escludendo provvedimenti sanzionatori in caso di illegalità”, ha concluso Piantedosi.