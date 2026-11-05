Tramvia Firenze, da comitati ricorso d’urgenza contro taglio alberi

Residenti e comitati hanno presentato un ricorso d’urgenza, depositato al tribunale di Firenze, “contro il taglio di 428 alberi” lungo il tracciato della tramvia Libertà-Rovezzano.
Residenti e comitati hanno presentato un ricorso d’urgenza, depositato al tribunale di
Firenze, “contro il taglio di 428 alberi” lungo il tracciato della tramvia Libertà-Rovezzano. Nel frattempo stasera si chiude la raccolta firme a tutela degli alberi e, secondo quanto appreso, le firme sono circa 6.800: domani verranno depositate per poi poter chiedere di avviare l’iter della consultazione popolare. L’iniziativa del ricorso, come riportato anche da alcuni quotidiani locali, è presentata da Onda, l’organismo nazionale in difesa degli alberi ma tra i ricorrenti ci sono anche comitati come quello ‘Vitabilità’ di Francesca Marrazza, l’antenato di quella che ‘Ribella Firenze’, la lista civica che si è candidata alle ultime elezioni comunali. “Abbiamo iniziato a parlare di questa situazione da giugno in poi – ha dichiarato Marrazza – e abbiamo trovato in Onda un grande aiuto. Loro hanno contattato diversi comitati. La prima udienza è fissata il 24 novembre”. Sulla raccolta firme, ha concluso Marrazza, “dobbiamo festeggiare questo traguardo. È la dimostrazione che le persone, quando gli viene chiesto un ruolo attivo, partecipano”.