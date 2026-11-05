www.controradio.it Tramvia Rovezzano: 55 cittadini firmano esposto al TAR contro abbattimento alberi Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:19 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="ieeLG6HEQo"><a href="https://www.controradio.it/tramvia-rovezzano-55-cittadini-firmano-esposto-al-tar-contro-abbattimento-alberi/">Tramvia Rovezzano: 55 cittadini firmano esposto al TAR contro abbattimento alberi</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/tramvia-rovezzano-55-cittadini-firmano-esposto-al-tar-contro-abbattimento-alberi/embed/#?secret=ieeLG6HEQo" width="500" height="350" title="“Tramvia Rovezzano: 55 cittadini firmano esposto al TAR contro abbattimento alberi” — www.controradio.it" data-secret="ieeLG6HEQo" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Petizioni, proteste, manifestazioni e ora anche un ricorso al TAR: la vicenda della linea 3.2.2 della tramvia, P.zza libertà Rovezzano, assume sempre più i contorni di uno scontro che dal piano ambientale e politico si trasferisce ora anche su quello giudiziario.

Sospendere in via cautelativa l’abbattimento degli alberi previsto dal progetto della nuova linea tranviaria verso Rovezzano, ex articolo 700 del codice civile. E’ la richiesta avanzata da 55 cittadini contro l’avanzamento dei lavori, che dovrebbero entrare nel vivo paio in questo mese di Novembre. E’ da mesi che le varie sigle riunite intorno alla protesta contro l’abbattimento degli alberi lungo l’asse della tramvia 3,2,2 si stanno confrontando su quale sia la strategia migliore da seguire.

E così, mentre la petizione è già arrivata a più di 5000 firme, e mentre il capogruppo e coordinatore regionale di Forza Italia Marco stella presenta un’interrogazione alla giunta Giani per chiedere se non sia opportuno procedere con ulteriori verifiche circa il progetto, 55 cittadini, per lo più frontisti, hanno firmato un ricorso al Tar.

Nonostante il comune abbia già promesso di aumentare il numero di alberature salvate e quello delle ripiantumazioni, con un saldo attivo di una settantina di piante, che per altro sarebbero alberi già adulti, quindi frondosi ed in grado di produrre ombra sin da subito. ’obiettivo è di bloccare l i cantieri prima che comincino. E siccome i lavori sono previsti a breve, ecco che la richiesta diventa intanto quella di una sospensiva.

Quella del ricorso amministrativo è una linea già sperimentata in altre realtà come a Piacenza e più recentemente a Ravenna, sulla scia delle mobilitazioni promosse da Onda, l’organizzazione nazionale in difesa degli alberi.