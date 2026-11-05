Disturbi gastrointestinali in Rsa a Prato, un decesso e sette ricoverati

Accertamenti di Asl e Nas dei carabinieri sui casi di diarrea acuta nella rsa Casa Serena di Prato, nel quartiere di Mezzana, dove martedì notte alcuni ospiti hanno accusato forti problemi gastrointestinali e sette di loro sono stati ricoverati oggi in ospedale. Nelle stesse ore un 94enne, già molto malato, è andato in arresto cardiaco ed è deceduto nonostante il pronto intervento delle infermiere.

Le cause della sua morte sono in fase di accertamento.

La diocesi di Prato rende nota la vicenda e spiega che la risposta sulle cause della diarrea arriverà nel giro di due o tre giorni. Anche alcuni dipendenti sono stati colpiti da disturbi gastrointestinali simili.

Altri tre ospiti – con sintomi più lievi – sono rimasti nella struttura, dove soggiornano 38 anziani.

Nella stessa vicenda anche quattro dipendenti su 35 hanno accusato malori simili. Tra le possibili cause dei malori ipotizzate dal medico del 118, quella di un virus acuto da intossicazione alimentare.

A tutti gli ospiti e a tutti i dipendenti della Rsa Casa Serena di Prato sono stati fatti tamponi sanitari. Sono stati campionati anche acqua, cucina e ambienti, per chiarire con certezza l’origine dei malori. L’Asl effettuerà da domani le verifiche sui tamponi e i risultati sono attesi entro 48-72 ore. Il sospetto è che il virus abbia origine alimentare anche perché tutti gli ospiti ovviamente consumano i pasti nella struttura e anche la metà dei dipendenti fa lo stesso in concomitanza dei pasti coi turni di lavoro.

La Rsa Casa Serena è una casa di riposo gestita dalle suore di proprietà della parrocchia di San Pietro a Mezzana. La struttura, situata in via Chiarugi, svolge le sue attività in convenzione con la Asl Toscana Centro.