Controradio Streaming
Gio 5 Nov 2026
Controradio Streaming
ToscanaCronacaDisturbi gastrointestinali in Rsa a Prato, un decesso e sette ricoverati
ToscanaCronacaSanità

Disturbi gastrointestinali in Rsa a Prato, un decesso e sette ricoverati

By Redazione
RSA
© Imagoeconomica

Accertamenti di Asl e Nas dei carabinieri sui casi di diarrea acuta nella rsa Casa Serena di Prato, nel quartiere di Mezzana, dove martedì notte  alcuni ospiti hanno accusato forti problemi gastrointestinali e sette di loro sono stati ricoverati oggi in ospedale. Nelle stesse ore un 94enne, già molto malato, è andato in arresto cardiaco ed è deceduto nonostante il pronto intervento delle infermiere.

Le cause della sua morte sono in fase di accertamento.
La diocesi di Prato rende nota la vicenda e spiega che la risposta sulle cause della diarrea arriverà nel giro di due o tre giorni. Anche alcuni dipendenti sono stati colpiti da disturbi gastrointestinali simili.
Altri tre ospiti – con sintomi più lievi – sono rimasti nella struttura, dove soggiornano 38 anziani.
Nella stessa vicenda anche quattro dipendenti su 35 hanno accusato malori simili. Tra le possibili cause dei malori ipotizzate dal medico del 118, quella di un virus acuto da intossicazione alimentare.

A tutti gli ospiti e a tutti i dipendenti della Rsa Casa Serena di Prato sono stati fatti tamponi sanitari. Sono stati campionati anche acqua, cucina e ambienti, per chiarire con certezza l’origine dei malori. L’Asl effettuerà da domani le verifiche sui tamponi e i risultati sono attesi entro 48-72 ore. Il sospetto è che il virus abbia origine alimentare anche perché tutti gli ospiti ovviamente consumano i pasti nella struttura e anche la metà dei dipendenti fa lo stesso in concomitanza dei pasti coi turni di lavoro.
La Rsa Casa Serena è una casa di riposo gestita dalle suore di proprietà della parrocchia di San Pietro a Mezzana. La struttura, situata in via Chiarugi, svolge le sue attività in convenzione con la Asl Toscana Centro.

Articolo precedente
Mattarella a Palazzo Vecchio per 60/o alluvione di Firenze

Abbiamo parlato di

ToscanaNewslineFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana32593Cronaca19828Politica4446Cultura & Spettacolo3887Diritti2761Sanità2604

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI