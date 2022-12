Tramvia dal 9 gennaio in via Cavour inizierà la realizzazione della sede tramviaria

Firenze, si è tenuto un incontro per fare il punto sulla realizzazione della linea della tramvia Fortezza-San Marco, a Firenze. Questa la riunione, convocata venerdì dal sindaco Dario Nardella, ha visto la partecipazione dell’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti, dei tecnici del Comune e dei responsabili di Tram spa.

All’ordine del giorno, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, c’erano anche i prossimi cantieri della tramvia da aprire e la tempistica del completamento dei lavori come previsto dal ‘cronoprogramma’.

Durante l’incontro i responsabili dell’impresa, si sottolinea da Palazzo Vecchio, hanno comunicato che, i lavori andranno avanti regolarmente nel periodo natalizio, ad eccezione dei giorni di Natale e Capodanno ed inoltre dal 9 gennaio in via Cavour inizierà la realizzazione della sede tramviaria “vera e propria”.

Ricordiamo che la ‘Variante Alternativa Centro Storico‘ della tramvia, prevede un percorso con tracciato a doppio binario che parte dal bivio di viale Strozzi della Linea T1, percorre interamente il viale Lavagnini, gira intorno a piazza della Libertà fino all’inizio di viale Matteotti, dove i due binari si separano.

Il binario di andata verso il centro storico procede lungo via Cavour fino ad arrivare in piazza San Marco, per poi risale lungo via La Pira-via La Marmora, e raggiungere di nuovo viale Matteotti dove ritrova la sede a doppio binario.

La lunghezza complessiva di questa tratta è pari a circa 2,5 chilometri e sono previste 6 fermate.