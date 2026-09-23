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ToscanaServiziTPL, consigliere FdI denuncia: 'disservizi inaccettabili nel Pistoiese, Regione intervenga"
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TPL, consigliere FdI denuncia: ‘disservizi inaccettabili nel Pistoiese, Regione intervenga”

By Domenico Guarino
Consigliere

La denuncia del  consigliere regionale di FdI, Alessandro Capecchi, con un’interrogazione al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e all’assessore competente.

“Disservizi inaccettabili per gli studenti della provincia di Pistoia, costretti a fare i conti con bus iper affollati, corse saltate e fermate sistematicamente ignorate a causa del sovraffollamento” è la denuncia del  consigliere regionale di FdI, Alessandro Capecchi,Le criticità maggiori si registrano lungo la direttrice di via Fiorentina, nell’area pistoiese, e nelle tratte della Valdinievole collegate con gli snodi di Margine Coperta e Pescia, dove la capienza dei mezzi non risulta sufficiente a coprire l’effettivo bacino d’utenza studentesco negli orari di ingresso e uscita dagli istituti.

Secondo Capecchi, la situazione attuale genera gravi disagi sociali ed economici alle famiglie, molte delle quali costrette a riorganizzare la propria attività lavorativa per accompagnare i figli a scuola, pur continuando a saldare regolarmente il costo degli abbonamenti mensili o annuali ad Autolinee Toscane (At).

Nell’atto ispettivo viene pertanto sollecitato un intervento urgente dell’amministrazione regionale volto a imporre al gestore il potenziamento immediato dei collegamenti nelle fasce orarie di punta, ipotizzando l’introduzione di bus navetta aggiuntivi o di mezzi con maggiore capienza. Capecchi chiede inoltre di verificare il rispetto degli standard qualitativi previsti dal contratto di servizio in essere, domandando se siano state valutate specifiche forme di penale o di indennizzo economico a favore degli utenti che subiscono disservizi continui nonostante il regolare pagamento del titolo di viaggio.

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