Tpl: agevolazioni Unifi estese agli studenti Afam e ai dottorandi

Dal prossimo anno accademico le agevolazioni sui trasporti pubblici saranno estese anche agli studenti di Accademia delle Belle arti, Isia e conservatorio Luigi Cherubini e ai dottorandi. A seconda dell’indicatore Isee sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento valido dieci mesi al costo di 50 o 65 euro per viaggiare su autobus di linea, tramvia e servizi ferroviari inclusi nel territorio comunale di Firenze.

L’ampliamento della platea di potenziali beneficiari “è previsto – si spiega in una nota – dal rinnovo dell’accordo sul trasporto pubblico locale sottoscritto da Regione Toscana, Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (Dsu), Comune di Firenze, Università di Firenze, e Autolinee Toscane, che vede come nuovi partner, i tre istituti Afam (Alta formazione artistica, musicale e coreutica)”.

A seconda dell’indicatore Isee per il diritto allo studio universitario sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento valido dieci mesi al costo di 50 o 65 euro per viaggiare su autobus di linea, tramvia e servizi ferroviari inclusi nel territorio comunale di Firenze. Gli studenti e i dottorandi potranno attivare l’abbonamento a partire dal prossimo 22 settembre con validità dall’1 ottobre al 31 luglio 2026. L’iniziativa è sostenuta da un finanziamento di 2 milioni e 358mila euro, il 18% in più rispetto all’anno passato: Regione Toscana finanzia la misura con 1 milione e 179mila euro, l’Ateneo contribuisce con 510mila euro, il Comune con 643mila euro. Ammonta a 25mila euro circa lo stanziamento degli istituti Afam.

“Analogamente a quanto fatto su Pisa – dichiara il presidente della Toscana Eugenio Giani – il rinnovo della convenzione su Firenze è l’occasione per rafforzare il nostro impegno al fianco di chi studia e per promuovere una mobilità sostenibile e accessibile. L’estensione agli istituti Afam stringe ancora di più legame tra territorio e l’alta formazione. Le agevolazioni tariffarie rappresentano un segnale tangibile di attenzione verso le nuove generazioni”. L’assessore regionale alla mobilità Stefano Baccelli spiega: “Abbiamo deciso di investire più risorse, perché vogliamo dare sempre più forza alla strategia regionale a sostegno di una mobilità sempre più integrata, green e accessibile”. “Con questo rinnovo – aggiunge l’assessora toscana all’università Alessandra Nardini – confermiamo una misura molto importante, nata proprio nel territorio fiorentino e poi estesa anche alle altre due città universitarie toscane come Pisa e Siena”. Per l’assessore alla mobilità di Firenze Andrea Giorgio “I dati dello scorso anno, con circa 19 mila abbonamenti rilasciati” testimoniano “l’apprezzamento e l’utilizzo da parte degli studenti dell’Ateneo Fiorentino”. “Favorire la mobilità sostenibile e promuovere condizioni di accesso eque ai servizi degli studenti – commenta la rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci – rappresentano una priorità strategica per il nostro Ateneo”. Marco Del Medico, presidente del Dsu Toscana, sottolinea come l’iniziativa sia stata “fortemente voluta dalla Regione e dall’Azienda Dsu Toscana” incrementando così l’offerta di servizi di supporto” agli studenti universitari in Toscana”.