“Total Volume” a Firenze, nelle Serre Torrigiani il djset (a porte chiuse) di Alex Neri

In arrivo “Total Volume” a Firenze. A porte chiuse nelle Serre Torrigiani, il djset di Alex Neri. DOMENICA 7 GIUGNO Mattinèe h. 14.00 – 15.00. Ascolta l’intervista di Deiv Agazzi.

Arte, musica e spettacolo in location uniche in giro per il mondo, è la ricetta di Total Volume. Un progetto che fonde linguaggi e modalità di espressione artistica per creare nuove sinergie tra le realtà dell’intrattenimento, del turismo e dell’ospitalità.

“La musica e le arti performative, sono l’alfabeto che utilizzeremo per costruire un nuovo linguaggio. Domani probabilmente saremo memoria storica. Oggi siamo semplicemente vita che fa rumore. Dopo il grande successo del primo episodio registrato al Grand Hotel St. Regis Rome con Claudio Coccoluto – dj di fama internazionale e parte attiva del progetto – annunciamo il secondo appuntamento di Total Volume nella città di Firenze“, rendono noto gli organizzatori.

Per l’occasione ad ospitare l’evento performativo saranno le Serre Torrigiani, all’interno del più grande giardino privato d’Europa. Serre Torrigiani è un incubatore culturale che raccoglie le più svariate forme d’arte, dalla pittura al cinema, dalla scultura alla musica, dal teatro alla moda.

Alex Neri, dj eclettico e visionario fra i più stimati e attivi del settore, si esibirà in un dj set in solitaria, immerso in uno scenario lussureggiante disegnato dalla natura e ispirato dall’arte.

In contemporanea, lo scultore Matteo Baroni lavorerà in loco alle opere di Legacy, progetto di installazioni site specific che si accordano con l’eleganza del prestigioso Giardino, già simbolo della storia e della cultura di Firenze.

Il secondo episodio di Total Volume verrà registrato a porte chiuse, alla presenza ristretta dei soli addetti ai lavori. Il video dell’evento sarà disponibile online sui canali social del progetto, dalle ore 14 di domenica 7 giugno 2020.

Per saperne di più sui protagonisti del 2° episodio, rimandiamo ai link:

http://www.serretorrigiani.it/

http://www.alexneri.com/

http://matteobaroni.it/