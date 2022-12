Toscana, turista scippata: due arrestati

Firenze, inseguono una turista Usa, l’afferrano per i capelli gettandola a terra e poi tentano di strapparle borsa e cellulare. Bloccati e arrestati dagli agenti di una volante i due malviventi.

I due ladri sono finiti in manette con l’accusa di tentata rapina ai danni della turista. È accaduto la notte scorsa, intorno alle 2.30, in via Nazionale.

La giovane, di 20 anni, non avrebbe riportato ferite. La turista, da qualche giorno a Firenze con un gruppo di amici, secondo quanto ricostruito, passeggiava in via Nazionale prima di ritornare in albergo.

I due malviventi avrebbero iniziato a inseguirla e lei, impaurita, ha cercato di restare vicina ai propri amici. Con gesto rapido poi l’avrebbero afferrata per i capelli gettandola sul marciapiede, tentando di strapparle la borsa.

Ma le urla della giovane hanno attirato l’attenzione di una volante. Gli agenti sono intervenuti e hanno fermato i due aggressori, uno dei quali avrebbe anche provato invano a fuggire.