Controradio News ore 7.25 del 7 dicembre 2022

Controradio News – Proseguiti nella notte i gravi disagi causati dalle inondazioni a nord di Grosseto, nel territorio di pianura di Castiglione della Pescaia, dove il maltempo ha fatto esondare fossi e torrenti e risultano case allagate. In un caso si riporta di una famiglia isolata in un podere dove i soccorsi sono difficoltosi a causa di 50 centimetri di fango che stringe in una morsa l’edificio e impedisce di aprire le porte per raggiungere i proprietari, rimasti senza corrente elettrica e acqua potabile. La frazione collinare di Vetulonia, noto sito archeologico, è isolata con i suoi 400 abitanti perché le due strade che la collegano sono sommerse da acqua e fango. Tra i corsi d’acqua usciti dall’alveo c’è il Rigo, che nel comune di Gavorrano ha alluvionato la frazione di Grilli, una ventina di edifici situati in mezzo alla piana allagata. Si temono danni per le coltivazioni agricole. I soccorsi continuano coi Vigili del fuoco, i volontari della Vab, le forze dell’ordine, il personale degli enti locali, il soccorso sanitario laddove si renda necessario l’intervento.

Controradio news – Sei anni di reclusione è la sentenza letta in aula ieri pomeriggio dalla gup Ilaria Cornetti per il calciatore del Genoa Manolo Portanova a processo con l’accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa, 21enne all’epoca dei fatti, in un appartamento del centro storico di Siena la notte tra il 30 e 31 maggio del 2021. Condannato alla stessa pena anche lo zio del calciatore, Alessio Langella. Entrambi avevano scelto il rito abbreviato. Il terzo indagato, che invece ha optato per il rito ordinario, l’amico Alessandro Cappiello, è stato rinviato a giudizio alla fine dell’udienza preliminare. Per lui l’inizio del dibattimento è fissato per il 21 febbraio. Per un quarto indagato, poiché 17enne all’epoca dei fatti, è competente il tribunale dei minori di Firenze.

Controradio news – Assegnati 27.400 euro di contributo del Consiglio regionale della Toscana al Comune di Massarosa per le spese sostenute durante gli incendi dello scorso luglio. Lo fa sapere il Comune in una nota in cui ricorda che il Consiglio regionale della Toscana, per venire incontro ai aree colpite dagli incendi (Massarosa, Camaiore, Lucca e Cinigiano) ha emanato un avviso pubblico per la concessione di contributi straordinari. I 27.400 euro assegnati a Massarosa si vanno ad aggiungere alle somme già previste e stanziate dalla Giunta regionale di oltre 600 mila euro da ripartirsi tra i Comuni coinvolti.

Controradio news – Incidente mortale nel tratto dell’A1, tra Barberino (Firenze) e Calenzano (Firenze), in direzione Firenze, coinvolti un mezzo pesante e un’auto. A perdere la vita una donna che viaggiava nella vettura mentre due persone sono rimaste ferite: secondo quanto appreso non sarebbero in pericolo di vita.

Controradio news – Esplosione di gas in un casolare nella campagna di Cortona (Arezzo). A provocarla sarebbe stata una bombola di gas malfunzionante. Nell’esplosione è rimasta illesa una bimba di quasi un anno, figlia della donna incinta rimasta ustionata, una 37enne al sesto mese di gravidanza adesso in ospedale ad Arezzo per accertamenti e cure alle ferite riportate.