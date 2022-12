Grosseto: inondazioni, fango, case allagate e persone intrappolate

Grosseto, a causa di una bomba d’acqua i vigili del fuoco, i volontari e le forze dell’ordine sono dovuti intervenire per mettere in salvo persone rimaste intrappolate per l’esondazione di fossi e torrenti.

Molte strade provinciali e comunali risultano tutt’ora alluvionate e non sono percorribili per lunghi tratti, con poderi tagliati fuori. Il paese di Vetulonia è isolato, frane e smottamenti hanno interrotto la viabilità di collegamento. Gran parte della Piana a nord di Grosseto è sott’acqua.

“La situazione è critica – ha detto il sindaco di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi – C’è stato stasera un nubifragio durato due ore, piove ancora. Tutto il reticolo idraulico delle zone delle frazioni Ampio e Vaticino, tra Vetulonia e Buriano, è saltato, i fossi hanno tracimato. Domani è interrotto il servizio di scuolabus per le frazioni”.

Alla sindaca risulta che almeno tre auto, con persone a bordo, sono state soccorse nel suo territorio: “Nel mio comune so che sono state soccorse alcune persone rimaste bloccate nelle loro auto, mi risulta che i soccorritori siano riusciti ad accompagnare qualcuno a casa con molta difficoltà – riferisce Elena Nappi, che rimane in contatto con la Protezione civile -. Oltre al nubifragio, c’è stata anche grandine che ha lasciato una coltre di 20 centimetri con elementi come chicchi d’uva”.

Nella zona anche forti disagi dovuti a black out elettrici: in una rsa per anziani è andata via la corrente e sono rimasti senza energia, nella vicina Gavorrano si segnalano poderi isolati e strade non percorribili, e a est di Grosseto invece sono state chiuse strade a causa dell’innalzamento improvviso del fiume Ombrone nei territori di Campagnatico e Civitella Marittima.

Inondazioni, fango e case allagate

I gravi disagi causati dalle inondazioni a nord di Grosseto proseguono anche nella notte, specialmente nel territorio di pianura di Castiglione della Pescaia, dove il maltempo ha fatto esondare fossi e torrenti e risultano case allagate.

In un caso specifico si riporta di una famiglia isolata in un podere dove i soccorsi sono difficoltosi a causa dei 50 centimetri di fango che stringe in una morsa l’edificio e impedisce di aprire le porte per raggiungere i proprietari, rimasti senza corrente elettrica e acqua potabile.

La frazione collinare di Vetulonia invece, noto sito archeologico, è isolata con i suoi 400 abitanti perché le due strade che la collegano sono sommerse da acqua e fango.

Una pattuglia dei vigili urbani di Castiglione ha chiesto supporto perché l’auto di servizio era rimasta bloccata nel fango. Tra i corsi d’acqua usciti dall’alveo c’è il Rigo, che nel comune di Gavorrano ha alluvionato la frazione di Grilli, una ventina di edifici situati in mezzo alla piana allagata.

Si temono danni per le coltivazioni agricole. I soccorsi continuano coi Vigili del fuoco, i volontari della Vab, le forze dell’ordine, il personale degli enti locali, il soccorso sanitario dove è necessario l’intervento.

Disagi anche per i collegamenti ferroviari

La linea ferroviaria Siena-Grosseto è interrotta a causa del maltempo che ha colpito la zona sud della provincia senese e parte della provincia di Grosseto.

In particolare, secondo quanto si apprende dalle Fs, le piogge hanno portato detriti sui binari in un breve tratto che si trova fra le stazioni di Monte Antico (Grosseto) e Buonconvento (Siena) ma tale da far temporaneamente sospendere i transiti.

Per l’intera giornata di oggi, mercoledì 7 dicembre, la circolazione dei treni su tutta la linea Siena-Grosseto resterà interrotta e sarà attivato da Trenitalia un servizio sostitutivo con pullman.