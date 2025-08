www.controradio.it 🎧 Toscana, Stella (FI): nostro obiettivo è superare il 10% Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:32 Share Share Link Embed

Il coordinatore regionale di Forza Italia, Marco Stella ha presentato oggi i candidati di Fi alle elezioni regionali nel collegio di Firenze 1 (Firenze città): saranno Mariagrazia Internò e Emanuele Roselli

“Abbiamo portato sul tavolo nazionale le candidature, mi auguro che la scelta avvenga il prima possibile, la decisione è di carattere nazionale. I tempi ci sono per fare un’ottima campagna elettorale” lo ha detto oggi il coordinatore regionale Marco Stella parlando di Alessandro Tomasi, il sindaco di Pistoia candidato non ufficializzato per la carica di Governatore in questa Cdx. Stella, che sarà capolista (se ovviamente non farà il candidato governatore), ha presentato Mariagrazia Internò e Emanuele Roselli che saranno candidati di Fi alle elezioni regionali nel collegio di Firenze 1 (Firenze città).

Internò ricopre il ruolo di segretaria fiorentina di Fi mentre per Roselli (ex Pdl) si tratta di un ritorno all’interno del partito.

Stella ha poi spiegato: L’obiettivo è portare Fi in Toscana al 10% alle prossime Regionali”. Come Fi noi siamo già partiti per tempo, abbiamo annunciato il programma elettorale a partire da una riduzione importante per quanto riguarda le tasse. Noi vogliamo vincere: il programma lo abbiamo già presentato, i candidati li stiamo presentando. Nessuno può dire che Fi non vuol vincere in questa regione”.

Secondo Stella “il centrosinistra non c’è più, c’è una sinistra sinistra che dice di no allo sviluppo”. Stella ha anche dichiarato: “Se si pensa di fare le civiche con esperienze politiche di eletti del centrodestra a noi non va bene perché non serve a vincere”.

“Sono orgogliosa di questa candidatura, è un grande onore e una grossa responsabilità”, ha detto Internò. “Questa è una realtà significativa del mondo del centrodestra, area a cui ho sempre fatto riferimento”, ha aggiunto Roselli.