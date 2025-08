Scandicci: autista bus aggredito. AT:  pronti ad azioni legali

È successo ieri, in zona San Colombano a Scandicci (Firenze), dove un uomo a bordo di un bus della linea 15, ha dato in escandescenza e ha colpito al volto il conducente

Nuova aggressione nei confronti di autista di autobus At. È successo ieri, in zona San Colombano a Scandicci (Firenze), dove un uomo a bordo di un bus della linea 15, ha dato in escandescenza e ha colpito al volto il conducente, che ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine ed è stato portato in pronto soccorso con 7 giorni di prognosi. Lo rende noto Autolinee Toscane.

“Siamo vicini al nostro collega aggredito a Scandicci e lo supporteremo nell’eventuale procedimento legale – sottolinea in una nota il presidente di At Gianni Bechelli -. Condanniamo l’ennesima aggressione nei confronti di un lavoratore che svolge servizio pubblico. La violenza e la mancanza di rispetto nei confronti di chi svolge il proprio lavoro non sono accettabili. Al nostro autista va la solidarietà da parte dell’azienda, che ringrazia le forze dell’ordine intervenute”.

L’azienda valuterà di intraprendere le azioni legali del caso, compresa la denuncia per interruzione di pubblico servizio, e ha messo a disposizione delle forze dell’ordine le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza che, si ricorda, sono presenti su tutti i bus della flotta, sia a tutela del proprio dipendente, ma anche per consentire di ricostruire compiutamente la dinamica dell’aggressione.