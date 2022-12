Toscana Produzione Musica, presenta tre progetti con cui conclude il primo anno di attività

Firenze, Toscana Produzione Musica, il centro di produzione regionale con lo sguardo rivolto alle sonorità del mondo, presenta tra il 28 e il 29 dicembre tre progetti con cui conclude il primo anno di attività.

Si tratta di tre collaborazioni tra grandi musicisti all’insegna della contaminazione culturale: “La finestra di Puccini”, “Rita Marcotulli Trio” e in prima assoluta “She, elle, lei”, che Toscana Produzione Musica ha programmato tra Firenze e Cascina. Saranno Danilo Rea, Ginevra Di Marco, Ares Tavolazzi, l’Orchestra di Piazza Vittorio, Michel Godard, Rita Marcotulli, Israel Varela e Almar’à l’orchestra delle donne arabe e del Mediterraneo i protagonisti dei prossimi appuntamenti firmati Toscana Produzione Musica.



Tre incontri tra protagonisti della musica internazionale in un continuo gioco di contaminazioni artistiche e culturali, dall’India al Medio Oriente, dal Mediterraneo alla Spagna per arrivare alle arie d’opera: “Rita Marcotulli Trio”, con Marcotulli al piano, Varela alla batteria e Tavolazzi al contrabbasso (28/12 Città del Teatro di Cascina, Pisa), “La finestra di Puccini”, che vedrà sul palco Rea e Godard (29/12 Città del Teatro di Cascina, Pisa), e in prima assoluta “She, elle, lei”, esordio della collaborazione tra Ginevra Di Marco, Orchestra di Piazza Vittorio e Almar’à (29/12 Teatro Puccini, Firenze).

Le attività di Toscana Promozione Musica sono possibili grazie a Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze, Fondazione CR Firenze e Fondazione Pisa (info http://www.toscanaproduzionemusica.it).

Con più di 70 concerti in sei mesi dall’inaugurazione del centro a luglio 2022, con date su 20 comuni in 6 regioni e all’estero in Albania e Corea, quest’anno rappresenta per Toscana Produzione Musica l’avviamento di un percorso che verrà sviluppato in un triennio, che nel 2023 arriverà in Canada e Spagna, e che porterà a un totale di almeno 180 azioni, tra produzioni e ospitalità, per un ente che si irradia sul territorio toscano, nazionale e internazionale.