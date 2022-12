Pranzo di Sant’Egidio di Firenze ha messo a tavola più di mille persone

Firenze, lasagne, polpettone, purè, dolci tradizionali. Sono stati circa mille i pasti serviti nel giorno di Natale, a Firenze, con il Pranzo di Natale della Comunità di Sant’Egidio in collaborazione con l’Arcidiocesi di Firenze e la basilica ambrosiana di San Lorenzo.

Al Pranzo di Sant’Egidio di Firenze, c’erano profughi ucraini (e tra di loro tanti bambini), senza fissa dimora, anziani, e altre persone tra la basilica di San Lorenzo, il centro Spazio reale e altri luoghi.

Pranzi di Sant’Egidio si sono svolti oggi anche a Livorno e Lucca. Tra gli ospiti nel capoluogo toscano, come da sempre, il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, oltre al parroco di San Lorenzo don Marco Viola. Intervenuti per un saluto il presidente della Toscana Eugenio Giani e l’assessore comunale Sarà Funaro. Il Sindaco Dario Nardella ha mandato un messaggio di saluto.

Le iniziative di Sant’Egidio in aiuto ai più bisognosi in occasione delle feste natalizie proseguonio nei prossimi giorni: si può aiutare la Comunità fino al 27 dicembre anche con l’sms solidale: 45586 da rete fissa o da cellulare.

Tanti hanno aiutato la Comunità a preparare e a condurre i Pranzi di Natale. I pasti sono stati offerti dalla Fondazione Fiorenzo Fratini. Sostegno a diversi aspetti dei Pranzi e delle iniziative condotte da Sant'Egidio nel periodo natalizio da: Fondazione Cr Firenze, Opera Medicea Laurenziana, 8 per mille della Chiesa Cattolica, la Fondazione Il Cuore si scioglie, e altri sostenitori.

Frantoio di Santa Tea, Gammatex di Roberto Desii, Giotto Fanti Fresh, Giunti Libri, Johnsons & Relatives, Kaleidos Moda, Lanificio Bisentino, Linea EmmeTi, Loves Intimo, Maglificio Aretez, Maglificio Biess, Maglificio Marinetta, Maglificio Nuova Elle Emme, Manifatture Mugnaioni, Marzi carni, Miss Accessori, Nerozzi Franco, Noleggio Massimo, Pianeta Poesia, Proraso Martelli, Santelli Francesca, Saponerie Fissi, Saponificio artigianale fiorentino, Sguardo e Sogno, Sibe commerciale, Tessiture Lancio, The deck, Toys Center via Valdera, Tricoflorence, Watt studio srl, Woolgroup, Taxi per Amore e Pasticceria Sieni.