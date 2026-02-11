Controradio Streaming
Mer 11 Feb 2026
Controradio Streaming
ToscanaToscana prima in Italia per "Reputazione turistica"
ToscanaTurismo

Toscana prima in Italia per “Reputazione turistica”

By Domenico Guarino
Toscana

La Toscana resta al vertice della reputazione turistica nazionale, seguita a brevissima distanza dal Trentino-Alto Adige, mentre la Sicilia mantiene il terzo posto. Emerge dalla classifica generale del Regional Tourism Reputation Index ideato da Demoskopika.

L’indagine che ha incoronato la Toscana,  giunta alla sua nona edizione consecutiva, si basa  sulla base delle seguenti aree di ricerca: visibilità e interesse dei portali turistici istituzionali regionali, social appeal presso gli stakeholder, ricerca e popolarità della destinazione, qualità e apprezzamento della ristorazione, dell’offerta ricettiva e culturale.

“La reputazione turistica – dicono i ricercatori dell’istituto – conferma una leva strategica per integrare qualità dell’offerta, visibilità online e popolarità sul web”. I numeri generati dalle regioni italiane per costruire la reputazione turistica delle destinazioni e sintetizzati dal Regional Tourism Reputation Index sono: oltre 302mila pagine indicizzate, circa 8,7 milioni di like e follower sulle reti social, quasi 720mila le strutture e le attrazioni osservate (220mila ristoranti, 366mila strutture ricettive e oltre 132mila attrazioni culturali).

A pesare in modo significativo per la Toscana è il primato del livello di popolarità online rispetto alle altre destinazioni regionali concorrenti, e il quarto posto nel rating di valutazione dell’offerta ricettiva, ristorativa e culturale, con quasi 50mila strutture e attrazioni valutate positivamente dal grande pubblico dei visitatori. Il Trentino-Alto Adige, pur confermando il secondo posto nel medagliere complessivo del Regional Tourism Reputation Index (112,2 punti), non riesce per un margine contenuto a riconquistare la prima posizione, attestandosi comunque a brevissima distanza dalla regione leader. La destinazione rimane quindi tra le più competitive a livello nazionale, soprattutto per social reputation e apprezzamento dell’offerta ricettiva.

Altra conferma al terzo posto per la Sicilia (109,7 punti), la cui performance, che le ha garantito la presenza per il secondo anno consecutivo sul podio, è stata determinata da numerosi risultati integrati: visibilità turistica online con quasi 40mila pagine indicizzate, buon utilizzo dei canali social ufficiali e significativa fiducia dei consumatori per l’offerta ristorativa, ricettiva e culturale.

Articolo precedente
Salario integrativo, Giani: protesta dipendenti legittima ma noi avevamo previsto risorse
Articolo successivo
Prato, Biffoni: Furfaro mi candida a sindaco? Grazie ma vorrei dire la mia

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana31255Cronaca18817Politica4217Cultura & Spettacolo3845Diritti2643Sanità2539

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI