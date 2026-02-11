Toscana prima in Italia per “Reputazione turistica”

La Toscana resta al vertice della reputazione turistica nazionale, seguita a brevissima distanza dal Trentino-Alto Adige, mentre la Sicilia mantiene il terzo posto. Emerge dalla classifica generale del Regional Tourism Reputation Index ideato da Demoskopika.

L’indagine che ha incoronato la Toscana, giunta alla sua nona edizione consecutiva, si basa sulla base delle seguenti aree di ricerca: visibilità e interesse dei portali turistici istituzionali regionali, social appeal presso gli stakeholder, ricerca e popolarità della destinazione, qualità e apprezzamento della ristorazione, dell’offerta ricettiva e culturale.

“La reputazione turistica – dicono i ricercatori dell’istituto – conferma una leva strategica per integrare qualità dell’offerta, visibilità online e popolarità sul web”. I numeri generati dalle regioni italiane per costruire la reputazione turistica delle destinazioni e sintetizzati dal Regional Tourism Reputation Index sono: oltre 302mila pagine indicizzate, circa 8,7 milioni di like e follower sulle reti social, quasi 720mila le strutture e le attrazioni osservate (220mila ristoranti, 366mila strutture ricettive e oltre 132mila attrazioni culturali).

A pesare in modo significativo per la Toscana è il primato del livello di popolarità online rispetto alle altre destinazioni regionali concorrenti, e il quarto posto nel rating di valutazione dell’offerta ricettiva, ristorativa e culturale, con quasi 50mila strutture e attrazioni valutate positivamente dal grande pubblico dei visitatori. Il Trentino-Alto Adige, pur confermando il secondo posto nel medagliere complessivo del Regional Tourism Reputation Index (112,2 punti), non riesce per un margine contenuto a riconquistare la prima posizione, attestandosi comunque a brevissima distanza dalla regione leader. La destinazione rimane quindi tra le più competitive a livello nazionale, soprattutto per social reputation e apprezzamento dell’offerta ricettiva.

Altra conferma al terzo posto per la Sicilia (109,7 punti), la cui performance, che le ha garantito la presenza per il secondo anno consecutivo sul podio, è stata determinata da numerosi risultati integrati: visibilità turistica online con quasi 40mila pagine indicizzate, buon utilizzo dei canali social ufficiali e significativa fiducia dei consumatori per l’offerta ristorativa, ricettiva e culturale.