Controradio Streaming
Mer 11 Feb 2026
Controradio Streaming
ToscanaLavoroSalario integrativo, Giani: protesta dipendenti legittima ma noi avevamo previsto risorse
ToscanaLavoro

Salario integrativo, Giani: protesta dipendenti legittima ma noi avevamo previsto risorse

By Domenico Guarino
presidio lavoratori regione, Giani

 “Le risorse integrative” dei dipendenti regionali “le avevamo già previste, sono state bloccate da un diniego fatto dal collegio dei revisori alla Corte dei Conti che ha dato uno stop” Lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, a margine di un incontro stampa, a proposito della protesta dei dipendenti contro il taglio del salario accessorio.

“Cercheremo di trovare un altro modo per passare queste risorse, voglio dipendenti motivati, che lavorano e che giustamente devono avere le loro gratificazioni economiche” ha aggiunto Giani.

Questa mattina protesta sotto la sede del Consiglio regionale della Toscana da parte dei dipendenti della Regione contro il taglio. Francesco Valtorta, portavoce della rsu di Regione Toscana per la Cgil, ha ricordato che “la nostra vertenza risale da molto tempo, col primo taglio di 2 milioni di euro sul fondo del salario accessorio. È chiaro che gli accadimenti politici di questi giorni hanno intrecciato la nostra vertenza con quella dei costi della politica. Questi soldi devono tornare nel fondo dei dipendenti pubblici perché con quelli paghiamo il salario accessorio che oggi accessorio non è, vista la pressione inflazionistica importante che ha ridotto la nostra capacità di spesa”.

Secondo Giani la “manifestazione è legittima, giusta. Svolge una funzione di sollecitazione però onestamente non alla Regione perché aveva già previsto” queste risorse. E’ confermato l’incontro tra le parti per il 17 febbraio.

Articolo precedente
Droga e violenza in carcere a Prato. Procura individua nuovo capo dello spaccio
Articolo successivo
Toscana prima in Italia per “Reputazione turistica”

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana31253Cronaca18816Politica4216Cultura & Spettacolo3845Diritti2643Sanità2539

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI