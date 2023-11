Toscana, maltempo: a Vinci morto un uomo di  70 anni. Si cerca la moglie

E’ stata trovata morta una delle due persone disperse tra i comuni di Lamporecchio (Pistoia) e Vinci (Firenze). L’uomo trovato morto è Antonio Madonia, 70 anni. Proseguono le ricerche della moglie, Teresa Perone, 65 anni.

La coppia viveva a Lamporecchio dove, da quanto ricostruito, la loro auto è finita nel torrente, o perchè la vettura è uscita fuori strada o perchè è stata trascinata dalle acque del corso d’acqua esondato. La vettura è stata poi ritrovata rovesciata nel torrente a valle, nel territorio di Vinci. A bordo però non c’era nessuno. L’uomo è stato poi ritrovato già deceduto.

Una donna di 28 anni è morta stamani per un malore a Oste di Montemurlo (Prato), una delle località più colpite dalle inondazioni. Secondo quanto si apprende la giovane donna avrebbe sofferto di patologie pregresse, sarebbe stata cardiopatica, e anche se il decesso al momento non viene direttamente ricollegato all’alluvione e ai danni causati, la sua morte è tuttavia avvenuta in tale contesto di emergenza

E’ morto invece annegato in mezzo metro di acqua in casa Alfio Ciolini, 85 anni, l’anziano di Montemurlo, deceduto per l’esondazione del torrente Bagnolo. Non ce l’ha fatta a mettersi in salvo al primo piano. L’uomo viveva da sé e aveva ancora un grado di autonomia, limitato però dall’uso del deambulatore. Secondo ipotesi, è caduto, o per il pavimento scivoloso o per un malore, comunque sia non si è più rialzato e l’acqua lo ha soffocato. La sua abitazione è un terratetto in via Riva, presso il torrente. Il Bagnolo è corso d’acqua ‘sicuro’, “mai – dicono gli abitanti – si ricorda una sua esondazione”. Intorno auto sbatacchiate e tronchi.

Infine il CNR fa sapere che erano almeno 50 anni che non pioveva con questa intensità in Toscana, dove e sono caduti 190 mm di pioggia in tre ore. E le avverse condizioni meteo proseguiranno nel weekend colpendo ancora il Nord della regione, con possibili temporali. La nuova perturbazione del fine settimana interesserà comunque tutto il Centronord, mentre il meridione ne sarà meno coinvolto. Queste le previsioni di Valerio Capecchi, meteorologo del Consorzio Lamma-Cnr di Regione Toscana e Consiglio Nazionale delle Ricerche.”Anche oggi – spiega – avremo un’instabilità pomeridiana”.