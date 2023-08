Toscana: in arrivo maltempo su tutta la regione, traghetti bloccati da Piombino a Elba

Traffico passeggeri regolare invece nel porto di Livorno, come segnalano dall’Avvisatore marittimo, con qualche rallentamento delle attività commerciali. Il maltempo ha colpito soprattutto l’Alta Toscana e sono molti gli interventi che i vigili del fuoco di Lucca hanno fatto nella notte scorsa.

Era previsto ed è arrivato. Da questa notte il maltempo sta imperversando sulla Toscana, allontanando il caldo torrido degli ultimi giorni. Raffiche di vento da sud-sud est fino a 29 nodi nel canale di Piombino hanno costretto a sospendere intorno alle 11 i collegamenti dei traghetti con l’isola d’Elba, Piombino-Portoferraio (Livorno). Lo riferiscono dalla capitaneria di porto dove confermano che le condizioni meteo almeno fino a stasera rimarranno invariate.

Traffico passeggeri regolare invece nel porto di Livorno, come segnalano dall’Avvisatore marittimo, con qualche rallentamento delle attività commerciali. Il maltempo ha colpito soprattutto l’Alta Toscana e sono molti gli interventi che i vigili del fuoco di Lucca hanno fatto nella notte scorsa. Subito in serata sono intervenuti per spegnere un principio di incendio di un tetto di una casa colpita da un fulmine in via di Stabbiano a Lucca. Incendi di quadri elettrici ci sono stati a Barga (due) e uno a Camaiore. Molti gli alberi lesionati o direttamente abbattuti a terra dal temporale. L’acqua è caduta copiosa in poche ore. Al momento il comando ha ancora svariati interventi in coda sempre legati alla caduta di alberi.

Queste le previsioni per i prossimi giorni in Toscana

DOMANI Nuvoloso con addensamenti a tratti più consistenti associati a rovesci temporaleschi a carattere sparso e di difficile localizzazione. Fenomeni meno frequenti in serata con possibili locali schiarite. Venti: moderati sud occidentali, tendenti a provenire da nord ovest. Mari: molto mossi in lenta attenuazione. Temperature: in ulteriore calo, in particolare nei valori minimi. Massime inferiori ai 23-24 gradi.

MERCOLEDI’ Parzialmente nuvoloso con possibilità di rovesci e locali temporali più probabili dalla tarda mattinata e nel pomeriggio. Sereno o poco nuvoloso in serata. Venti: deboli o moderati occidentali. Mari: mossi. Temperature: in lieve calo le minime nelle zone interne. Massime in aumento nell’interno ma valori inferiori alle medie.

TENDENZA NEI GIORNI SUCCESSIVI Giovedì 31: in mattinata sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio parzialmente nuvoloso con occasionali brevi rovesci nell’interno. Venti: deboli di brezza. Mari: mossi, tendenti a poco mossi. Temperature: minime in lieve calo nell’interno, in aumento le massime. Venerdì 1 settembre: sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani sui rilievi. Venti: deboli di brezza. Mari: poco mossi. Temperature: massime in aumento con punte di 27-28 gradi.