Maltempo in Toscana: 1.400 fulmini in tre ore

Maltempo – In Toscana si registrano precipitazioni sparse in molte zone e localmente anche a carattere intenso. Nelle ultime tre ore 1.400 fulmini sono stati registrati in Toscana.

A Sestino, in provincia di Arezzo raffiche di vento a 105km/h, 65km/h a Castelnuovo Val di Cecina, nel Pisano. Lo rende noto il presidente della Regione, Eugenio Giani, via social, precisando: “Con la sala operativa seguiamo la perturbazione, pronti a intervenire in caso di necessita’”.

La Sala operativa della Protezione civile regionale aveva emesso allerta gialla per temporali forti su tutta la regione. Il codice giallo è valido fino alle 14 di oggi martedì 25 luglio.

Diramata inoltre allerta gialla per rischio mareggiate sulla costa centro-settentrionale e Arcipelago e allerta gialla per rischio vento su Montagna pistoiese e Alto Mugello fino alla mezzanotte di oggi martedì 25 luglio. Previste raffiche di Libeccio fino a 80 km/h con possibili grandinate e temporali isolati.