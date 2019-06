Toscana, aumentano infortuni sul lavoro

Firenze, in Toscana, nel periodo gennaio-aprile 2019, rispetto agli stessi mesi del 2018, si è verificato un aumento degli infortuni e dei decessi sul lavoro, in controtendenza con quanto registrato negli anni passati.

Questo è quanto dimostrano i dati dell’Inail sugli infortuni sul lavoro, presentati venerdì 7, durante la conferenza regionale sulla sicurezza sul lavoro che si è tenuta alla Prefettura di Firenze.

Inail, si legge in una nota della Prefettura, ha fornito un quadro relativo alle denunce, con dati ancora provvisori in attesa di essere definiti dall’Istituto, dal quale emerge che in regione gli infortuni sono cresciuti del 3,06% e i casi mortali del 21,43% (passando dai 14 del primo quadrimestre 2018 ai 17 dello stesso periodo 2019).

Un dato superiore alla media nazionale che registra +2,32% per gli infortuni e +5,95% i decessi. Omogenea la situazione a livello provinciale.