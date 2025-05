www.controradio.it 🎧 Torna la Wish Parade della rete di collettivi uniti Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:01:33 Share Share Link Embed

Spazi autogestiti liberi e orizzontalmente accessibili per la collettività dal basso e il rifinanziamento dei progetti di riduzione del rischio. Queste le istanze che formano il manifesto della Wish Parade di quest’anno, la mobilitazione della rete di collettivi in programma a Firenze, sabato 24 maggio. Numerose le adesioni annunciate, tra forze politiche, sindacali e sociali, per questo corteo che vedrà in testa il carro con la Venere Biomeccanica e sfilerà da Viale Forlanini fino al Prato del Quercione anche per protestare contro il DL sicurezza, il genocidio del popolo gazawo e sostenere i diritti di fragili ed emarginati.

“Si prevede una partecipazione anche maggiore dell’anno passato a questa nuova Wish Parade Parade 2025 in programma il 24 maggio”. A dirlo sono alcuni partecipanti dell’assemblea permanente della rete di collettivi che la promuove, un centinaio di ragazzi stamattina qui rappresentati in piccolissima parte che sottolineano quanto questa realtà ibrida e trasversale non sia più un’occasione random nel corso dell’anno, ma stia diventando un appuntamento preciso, capillare, concreto per spiegare e far valere davanti alle istituzioni i valori politici, sociali ed etici che sottendono alla manifestazione.

Dall’antifascismo all’antirazzismo, all’anticolonialismo, tutti “ismi” sinonimi di cultura e di socialità dal basso. Ma la WISH Parade è anche uno spazio di rivendicazione contro il Dl Sicurezza, il riarmo europeo, “l’intollerabile genocidio da parte di Israele” nei confronti del popolo Gazawo, e in sostegno dei diritti fondamentali delle fasce più vulnerabili della popolazione, dunque migranti e persone in condizioni di povertà .

Ugualmente centrali l’appello, ormai reiterato e recapitato alle istituzioni in varie sedi, di un luogo Safer, di aggregazione per i giovani, dato in autogestione, tema cruciale nella Firenze fagocitata dal turismo e in perenne debito di spazi verso la cittadinanza, e quello per il rifinanziamento del progetto Extreme per la riduzione del rischio che la cooperativa sociale CAT porta avanti In Toscana dal ’99.

La Street Parade “non sarà solo una festa”, ma un “esercizio di consenso e cura verso di noi e gli altri, le altre”, una mobilitazione sotto forma di corteo con 18 carri musicali e in testa quello speciale dedicato al trasporto della Venere biomeccanica.

Il concentramento è previsto alle 15.30 in Viale Forlanini, poi via verso Viale Redi, Piazza Puccini e via Ponte alle Mosse. Il punto d’arrivo è il Prato del Quercione alle Cascine.