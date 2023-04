Torna lo Scoppio del Carro in piazza Duomo a Firenze per la domenica di Pasqua

Verrà replicata anche quest’anno il 9 aprile, la tradizione plurisecolare dello Scoppio del Carro davanti al Duomo di Firenze, seguita dall’esibizione dei Bandierai degli Uffizi.

Questa domenica 9 aprile, di Pasqua, ci sarà l’appuntamento davanti al Duomo a Firenze con lo Scoppio del Carro. L’antica tradizione religiosa e popolare fiorentina si tramanda da nove secoli ed è la rievocazione delle gesta dei fiorentini alle Crociate e del loro ritorno in città nel 1101. La partenza del corteo con il ‘Brindellone’, ovvero il carro tirato dai buoi, avverrà da Porta al Prato dove resta ricoverato tutto l’anno in un deposito.

Allo Scoppio del Carro seguirà l’esibizione dei Bandierai degli Uffizi in Piazza della Repubblica, il sorteggio del torneo di San Giovanni del Calcio storico fiorentino che precede di qualche minuto lo Scoppio del Carro. Questo spettacolo pirotecnico dipende dall’innesco favorito, o meno, dal corretto volo che effettuerà sagoma di colombina fra la piazza e l’altare della cattedrale. In base a come va l’innesco la popolazione trae auspici per l’agricoltura. Già l’8 aprile l’inizio della veglia, il clou poi il 9 aprile con lo Scoppio del Carro, in programma alle ore 11. La manifestazione sarà trasmessa da Toscana Tv e Firenze Tv.