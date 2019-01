Torna il Disco della Settimana: The Delines “The Imperial”

Finita la pausa festiva cominciano a far capolino le uscite discografiche destinate a segnare il 2019: “The Imperial” è il nuovo album di The Delines ed è il nostro nuovo “Disco della Settimana”!

Nei negozi dall’11 gennaio su Décor Records, disponibile in CD, LP e LP edizione limitata gatefold con un bonus 7” contenente brani inediti, anticipa il nuovo tour europeo per la band di Portland.

La band è composta dalla cantante Amy Boone (The Damnations, TX), da Cory Gray (tastiere e fiati), da Tucker Jackosn dei The Minus 5 alla pedal steel, oltre che dai membri dei Richmond Fontaine: Sean Oldham, Freddie Trujillo e Willy Vlautin. Quest’ultimo, acclamato scrittore e compositore dei Richmond Fontaine, ha scritto tutti e dieci i brani di “The Imperial”. -ASCOLTALO QUI-

L’album di debutto dei The Delines, “Colfax” sorprese sia i fan che gli addetti ai lavori. Dopo solo una settimana insieme, la band andò in studio e registrò il disco. L’album era composto da atmosfere che ricordavano tanto Dusty Springfield, quando Rickie Lee Jones. Proprio nel bel mezzo del seguito di “Colfax”, la cantante Amy Boone ebbe un incidente mentre camminava sul marciapiede ad Austin, in Texas. Rotte entrambe le gambe, dovette subire otto interventi chirurgici. La band si fermò, in attesa del suo recupero. Ora, cinque anni dopo, Amy è finalmente in via di guarigione e “The Imperial” è il nuovo lavoro della band.

Laddove “Colfax” era una sorta di esperimento, “Imperial” è invece il frutto di un anno di tour, di mesi di prove e dell’ulteriore affiatamento della band. L’album si muove nei territori di confine tra soul bianco e country sofisticato, registrato a Portland (Oregon) e prodotto da John Morgan Askew.