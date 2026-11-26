In Toscana appena il 3,2% delle strade è intitolato a figure femminili, una percentuale tra le più basse a livello nazionale, dove la media oscilla tra il 3% e il 5%.

Il dato emerge da una ricerca del sindacato pensionati Cisl della Toscana, presentata oggi a Firenze durante un’iniziativa organizzata da Fnp-Cisl Toscana e Fnp-Cisl Firenze-Prato per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Nel dettaglio territoriale, il primato spetta a Firenze con il 4,7% (127 strade su 2.674), seguita da Livorno con il 4,3% (45 su 1.046), Prato con il 4,2% (69 su 1.642) e Pisa con il 3,4% (45 su 1.329). Sotto la media regionale si collocano Massa al 2,9% (25 su 861), Lucca al 2,8% (38 su 1.353), Pistoia (35 su 1.328) e Siena (17 su 658) entrambe al 2,6%. Chiudono la graduatoria Carrara all’1,6% nel dettaglio tabellare (11 su 703, indicata all’1,8% nel testo), Grosseto all’1,4% (16 su 1.139) e Arezzo fanalino di coda con l’1,2% (8 su 641).

Per colmare il divario, il sindacato ha avviato il ‘Progetto toponomastica’, che negli ultimi due anni ha già portato a intitolare a donne sette tra strade, piazze e spazi pubblici, con altre tre dedicazioni imminenti. “L’obiettivo principale è la parità di genere – spiega Maria Cristina Zini, della segreteria Fnp-Cisl Toscana -. Coltivare la memoria offre alle nuove generazioni riferimenti autorevoli per contrastare gli stereotipi e prevenire la violenza, accrescendo la consapevolezza delle donne sul proprio valore”. (ANSA).