Il ritrovo è per le 14:30 in piazza San Jacopino, da cui partirà il corteo che passerà per via Maragliano, via Doni e via Toselli, per concludersi in piazza Puccini.

Sabato 28 novembre manifestazione per la sicurezza e il decoro a Firenze. A promuoverla è il comitato Cittadini attivi San Jacopino che chiama a raccolta associazioni, commercianti e residenti a partecipare sotto lo slogan ‘Tutti, senza bandiere’ per chiedere, viene spiegato in una nota. risposte concrete e una maggiore presenza sul territorio, affinché il rione torni a essere un luogo sereno e sicuro per chi lo vive ogni giorno.

Il ritrovo è per le 14:30 in piazza San Jacopino, da cui partirà il corteo che passerà per via Maragliano, via Doni e via Toselli, per concludersi in piazza Puccini.

Gli organizzatori ribadiscono che la vivibilità e la sicurezza dei quartieri rappresentano un diritto fondamentale che non appartiene a nessuno schieramento politico, ma riguarda l’intera comunità. E in tema di sicurezza è di ieri l’ufficializzazione della zona rossa in una parte del rione. “La apprezziamo, era da tempo invocata dai cittadini – commenta il presidente del comitato, Simone Gianfaldoni – ma resta un provvedimento a metà rispetto ai veri obiettivi di sicurezza e contrasto al degrado. Continuano a esserci vie e piazze non prese in considerazione dove la microcriminalità continuerà a colpire”.