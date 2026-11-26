da lunedì 15 marzo 2027 a venerdì 26 marzo 2027

LE ISCRIZIONI SI CHIUDONO IL GIORNO 20 DICEMBRE 2026 O A ESAURIMENTO POSTI

Per anni esclusa dai circuiti turistici a causa delle turbolenze interreligiose degli anni Novanta, l’Algeria, è entrata nel terzo millennio finalmente pacificata e decisa a riscrivere il suo futuro nel segno della convivenza e del progresso. Questo paese grande otto volte l‘Italia, dalle immense ricchezze naturali, torna a proporsi agli appassionati dell’archeologia e del deserto. La costa mediterranea conserva superbe rovine delle antiche città prima puniche, poi romane, poi bizantine che presidiavano l’impero dalle incursioni berbere provenienti dal deserto del Sahara, deserto che, oltre al fascino suo proprio, nasconde oasi preistoriche, incisioni rupestri, dune cipria, canyons e rocce modellate dall’erosione del vento.

Un viaggio in compagnia di Rossana Mamberto.