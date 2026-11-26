da lunedì 10 maggio 2027 a lunedì 24 maggio 2027

LE ISCRIZIONI SI CHIUDONO IL GIORNO 31 GENNAIO 2027 O A ESAURIMENTO POSTI

Nel paese che spesso sembra un continente, la Cina vive di contrasti che convivono: tradizione e innovazione, spiritualità e sviluppo, memoria e cambiamento.

Questo viaggio segue il filo della sua storia, dall’Henan, culla della civiltà cinese, fino a Shanghai, simbolo della modernità. A Zhengzhou e Dengfeng si incontrano le radici culturali del Paese e il Tempio Shaolin, uno dei luoghi più importanti della tradizione buddhista cinese, dove spiritualità, disciplina e pratica quotidiana si intrecciano da secoli. A Pechino convivono il potere imperiale della Città Proibita, gli hutong e la Cina contemporanea.

Datong, le Grotte di Yungang e la Pagoda di Yingxian raccontano la diffusione del buddhismo e le dinastie del Nord, mentre Pingyao conserva intatta l’atmosfera della Cina mercantile delle epoche Ming e Qing. Xi’an riporta alle origini dell’impero unificato e della Via della Seta, con il celebre Esercito di Terracotta. Infine, Shanghai mostra il volto più dinamico del Paese, tra sviluppo economico, tecnologia e trasformazione urbana.

Non è il classico itinerario concentrato sulle grandi icone turistiche, ma un percorso culturale che attraversa alcune delle tappe fondamentali della storia cinese, dai templi dell’Henan alla Grande Muraglia, dalla Città Proibita a Pingyao, dalle Grotte di Yungang fino all’Esercito di Terracotta. Anche i trasferimenti in treno ad alta velocità diventano parte dell’esperienza, offrendo uno sguardo diretto su un Paese in continua evoluzione.

Un viaggio in compagnia di Gimmy Tranquillo.

Link iscrizione: http://www.tdsgruppi.net/iscrizione/nuovaiscrizione.aspx?iniziativaId=181