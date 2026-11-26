Femminicidio a Ponte Buggianese nel Pistoiese: un uomo ha ucciso la sua compagna e poi avrebbe raggiunto l’A1 e si sarebbe tolto la vita gettandosi dal viadotto Lora dell’A1 a Barberino del Mugello (Firenze). Si tratta dello stesso ponte dove avvenne il femminicidio di Lorena Isceri il 3 settembre scorso.

L’uomo, di nazionalità italiana, avrebbe raggiunto il viadotto autostradale Lora e poi avrebbe incendiato la sua auto: secondo quanto appreso si sarebbe dato fuoco a sua volta e si sarebbe gettato nel vuoto. Sul viadotto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia stradale, e personale di Autostrade. Non è chiaro chi abbia dato l’allarme. Sotto il ponte è stato poi rinvenuta la salma dell’uomo.

A seguito dell’accaduto il tratto autostradale tra il bivio con la A1 Direttissima ed Aglio, in direzione Bologna, è stato chiuso. Il 3 settembre scorso dal viadotto Lora Lorena Isceri fu gettata nel vuoto dal suo ex, Federico Vella che poi si tolse la vita lanciandosi a sua volta dal ponte E’ una giovane la vittima del nuovo femminicidio avvenuto in Toscana, a Ponte Buggianese (Pistoia), in via Roma, dove avrebbe vissuto insieme al compagno, suo presunto omicida, e sembra con altri parenti di quest’ultimo. Sul posto i soccorsi e la polizia sarebbero arrivati prima delle 8.30.

In corso, all’interno dell’abitazione, i rilievi da parte della polizia scientifica.

Continua il venerdì santo dei femminicidi: non riusciamo a rialzarci. Il venerdì santo che apre alla speranza della risurrezione di una terra di un popolo che crede alla vita”. Così in una nota il vescovo di Pescia e Pistoia, mons.Augusto Mascagna, di fronte al femminicidio che si sarebbe consumato questa mattina a Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia.

“L’ennesimo, brutale femminicidio consumatosi questa volta sui nostri territori, non può e non potrà mai essere archiviato come un’ordinaria tragedia di cronaca – aggiunge -. Esprimiamo la più intransigente condanna contro questo atto violento e barbaro che ha strappato la vita a una giovane donna. Abbiamo il dovere di usare parole nette. Il femminicidio è una piaga intollerabile, un frutto violento di una mentalità prevaricatrice che confonde l’amore con il dominio e pretende di disporre della vita altrui”.

“Come Diocesi di Pescia e Pistoia – conclude il Vescovo Augusto – dobbiamo essere protagonisti di una scossa immediata e radicale alle coscienze, alle famiglie e a tutte le istituzioni: occorre sradicare alla radice ogni forma di violenza e di possesso, educando i giovani al rispetto sacro della persona e della sua libertà, prima che sia ancora una volta troppo tardi”