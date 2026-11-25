Il ‘testamento’ pubblico di Gianni De Gennaro potrebbe essere reso noto integralmente la prossima settimana dopo lo svolgimento dei funerali.

Il documento – che l’ex capo della polizia De Gennaro ha indicato con la dicitura ‘per chi vorrà pubblicarlo’ – potrebbe essere dissequestrato, secondo quanto di apprende da fonti qualificate, nei prossimo giorni a seguito degli accertamenti irripetibili, per i quali a breve potrebbe essere conferito l’incarico.

L’ultima lettera di Gianni De Gennaro sarebbe stata scritta poche ore prima di morire e riguarderebbe l’atto di accusa nei confronti del procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca. Lo si apprende da fonti informate. L’ex capo della polizia sarebbe giunto nella sua tenuta agricola in Toscana alle 17.20 di venerdì 20 novembre, intrattenendosi con i suoi due uomini della scorta per sei minuti, prima di congedarli, spiegando che sarebbe rimasto da solo nel week end, per poi rientrare tra la domenica e il lunedì successivo. Secondo una prima ipotesi e in attesa delle risultanze autoptiche, sarebbe rimasto da solo per circa 12 ore. Le lettere ai familiari e al custode recano invece la data del 17 novembre.

“Tu sei arrivato dove neanche la mafia era riuscita ad arrivare. Ho sempre agito nella legalità e sono sempre stato dalla parte della giustizia, sono un uomo di Stato e tutto quello che ho fatto l’ho fatto per le istituzioni”. Queste alcune delle frasi che l’ex capo della polizia Gianni De Gennaro avrebbe messo nero su bianco nelle lettere che ha scritto prima di togliersi la vita, secondo quanto riportano Corriere e Repubblica. Frasi che sono accuse dirette al procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca che aveva chiesto il suo arresto per depistaggio nell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio.

A lui in una busta De Gennaro ha lasciato anche l’hard disk che nel corso delle perquisizioni disposte non era stato trovato. “Non ve l’ho dato perchè non avreste capito niente”, la spiegazione lasciata.

Oltre alla lettera per il procuratore , De Gennaro ha lasciato un altro scritto “per chi vorrà pubblicarlo” e due missive private: porterebbero la data del 17 novembre , un segnale che aveva pianificato da giorni il suicidio.

Intanto si viene a sapere che legali di Gianni De Gennaro potrebbero nominare un consulente in vista dell’autopsia sull’ex capo della Polizia uccisosi con un colpo di pistola nella sua villa in campagna.

L’incarico verrà affidato domani dalla Procura di Grosseto: gli inquirenti formuleranno i quesiti per i medici legali dell’istituto Careggi che venerdì pomeriggio procederanno con l’esame autoptico. Da capire se verrà chiesto anche di effettuare gli eventuali prelievi tossicologici.