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Il suicidio di Gianni de Gennaro, indagato a Caltanissetta per depistaggio sulla strage di Via D’Amelio, in cui trovarono la morte il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta, getta una nuova ombra acre su una stagione tra le più buie della nostra Repubblica. Cui prodest?
Lo abbiamo chiesto a SALVATORE CALLERI, presidente Fondazione Caponnetto, e CLAUDIO LOIODICE, Criminologo esperto in geopolitica, docente di Criminologia Applicata alle Investigazioni presso il Dipartimento dell’Educazione della Repubblica e Cantone del Ticino (CH) ed ex collaboratore di De Gennaro