L’Unione europea ha disposto la revoca delle zone di restrizione III per la peste suina africana nelle province di Massa, Lucca e Pistoia. Lo rende noto la Regione Toscana

La Regione spiega che così “decadono molti dei gravi vincoli sanitari e commerciali legati alla peste suina che fino a oggi hanno pesato sulla filiera suinicola locale, pur rimanendo alt l’attenzione la criticità sull’eradicazione del virus nei cinghiali che vivono nei boschi. La commissione europea lo ha previsto con il regolamento di esecuzione 2026/2635″.

“Si tratta di un risultato non scontato – commentano il presidente della Toscana Eugenio Giani, l’assessora alla sanità Monia Monni e l’assessore all’agricoltura Leonardo Marras -. Questo risultato attesta un miglioramento del quadro epidemiologico, ma anche l’efficacia organizzativa e la prontezza con cui sono state condotte le attività di controllo e messa in sicurezza sul territorio. E’ un traguardo frutto di un lavoro di squadra che nasce dall’azione di coordinamento svolto dal commissario regionale per la peste suina e che ha coinvolto Asl, operatori della filiera, Ministero e commissario nazionale”. La Regione, si spiega, “continua a seguire con attenzione l’evoluzione della situazione.