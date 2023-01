Tom Verlaine è morto, è stato un’importante figura della scena rock newyorkese e mondiale

New York, Tom Verlaine, importante figura della scena rock newyorkese degli anni ’70, è morto sabato a Manhattan a seguito di una breve malattia. Aveva 73 anni.

Tom Verlaine era meglio conosciuto come cantante e chitarrista dell’influente rock band Television. I primi due album della televisione, Marquee Moon e Adventure, sono stati accolti con grande successo di critica, questi album hanno gettato le basi per il rock alternativo americano.

Verlaine era noto per il suo stile di chitarra ‘frastagliato’ che coinvolge vibrato pesante, distorsione e testi di difficile interpretazione, come “Life in the hive puckered up my night / A kiss of death, the embrace of life” ” dal ritornello della traccia del titolo di Marquee Moon.

Durante una carriera musicale durata da cinque decenni, Verlaine ha anche raggiunto il successo come artista solista. Ha collaborato con artisti del calibro di David Bowie e Sonic Youth.

I musicisti più giovani lo ammiravano, come per esempio Steve Wynn dei Dream Syndicate e Nels Cline dei Wilco. Nel suo ultimo album, la band indie pop canadese Alvvays gli ha intitolato una canzone.

Nato Thomas Miller a Denville, N.J., Verlaine è cresciuto a Wilmington, Delaware, e ha sviluppato interessi per la musica e la poesia in giovane età.

Ha adottato il nome d’arte Tom Verlaine in onore del poeta simbolista francese del XIX secolo Paul Verlaine dopo essersi trasferito a New York City alla fine degli anni ’60.

Verlaine ha sviluppato un seguito di culto durante la sua carriera, ma non ha mai raggiunto lo status di mainstream ed ha evitato le luci della ribalta. “Quando gli è stato chiesto come dovrebbe apparire la sua vita in una biografia”, ha scritto un articolo del New York Times del 2006 sull’artista, “il signor Verlaine ha pensato per un momento prima di offrire il suo epigramma autoironico preferito: ‘Lottando per non avere una carriera professionale'”.