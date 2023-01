Tramvia Firenze, continuano lavori in viale Don Minzoni

Firenze, continueranno anche la prossima settimana gli interventi propedeutici alla realizzazione della tramvia in viale Don Minzoni.

Si tratta, spiegano da Palazzo Vecchio, delle prove di trazione e delle ispezioni agli apparati radicali delle alberature al momento in esecuzione nel tratto da via Pier Capponi a via Leonardo Da Vinci. Da lunedì 30 gennaio queste operazioni interesseranno il tratto successivo della tramvia, ovvero da via Leonardo Da Vinci a via Giacomini con l’istituzione di un restringimento di carreggiata in analogia con quanto già in atto nel primo tratto (restano tre corsie) e divieti di sosta nel controviale.

Previsto anche il cambio di senso di via Leonardo Da Vinci che diventerà in uscita da viale Don Minzoni svolta obbligata in via Fra’ Bartolommeo direzione via Giacomini e da qui rientro su viale Don Minzoni. Durata prevista fino al 20 febbraio. Intanto proseguono i lavori anche sul primo tratto di viale Don Minzoni, quello tra via Pier Capponi e via Leonardo Da Vinci. In questo tratto dopo gli interventi propedeutici sulle alberature è la volta di quelli relativi alle sistemazioni urbanistiche.

Dal punto di vista della circolazione resteranno in vigore restringimenti di carreggiata (con tre corsie a disposizione dei veicoli) e divieti di sosta nel controviale. Anche questa fase andrà avanti fino al 20 febbraio.