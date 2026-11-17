La Fiom-Cgil chiede garanzie immediate sul pagamento delle spettanze di novembre e delle tredicesime per i lavoratori di The Italian Sea Group.

Dopo la decisione del tribunale di Firenze per l’aggiudicazione del cantiere a Sri Global per 220 milioni di euro, a intervenire sono Umberto Faita di Fiom-Cgil Massa-Carrara, e Nicola Del Vecchio per Cgil Massa-Carrara.Ieri nuovo incontro tra sindacati, Rsu e direzione aziendale.

“L’azienda ci ha comunicato che, in mancanza di liquidità, il pagamento delle spettanze di novembre e delle tredicesime sarà possibile esclusivamente attraverso l’operazione bridge da 20 milioni di euro messa in atto dal soggetto subentrante, Sri Global”, riferiscono i sindacalisti.

La Fiom esprime preoccupazione anche per il passaggio in Cda previsto il 23 novembre, chiamato a pronunciarsi sull’autorizzazione dell’operazione di affitto.”L’azienda ha lasciato intendere che potrebbe esserci un’ipotesi alternativa rispetto all’aggiudicazione ratificata con l’atto notarile.Non ci stupirebbe un estremo colpo di coda da parte dell’attuale proprietà”. Per Faita e Del Vecchio, un ulteriore cambio di scenario rappresenterebbe ‘una perdita di tempo fatta sulle spalle di lavoratrici e lavoratori’.

Fiom e Cgil chiedono inoltre chiarimenti sullo strumento dello share deal, più volte sostenuto dall’azienda ma non scelto dagli offerenti nella gara, e sulla percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari, indicata intorno al 10 per cento.”Abbiamo poco tempo per dare risposte concrete alle maestranze e non possiamo sprecarne altro”, concludono, appellandosi alla professionalità dei commissari giudiziali.