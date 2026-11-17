Venerdì 20 e giovedì 26 novembre al Glue di Firenze le due serate che decideranno i finalisti del più importante e riconosciuto concorso musicale nazionale dedicato agli artisti emergenti, con gli ospiti speciali live NERVI e SPLEEN. LAMANTE è invece l’ospite d’eccezione della finalissima del 6 dicembre al Tenax. FRANCAMENTE si aggiunge alla giuria della serata finale, già composta, tra gli altri, da ROBERTA SAMMARELLI (Sì! Boom! Voilà!, già Verdena), MAX COLLINI (Offlaga Disco Pax), CARLO CORBELLINI (Post Nebbia) e MASSIMILIANO “UFO” SCHIAVELLI (The Zen Circus).

Dopo il grande successo di pubblico e partecipazione delle cinque serate di selezione, che hanno registrato un’ottima affluenza e un altissimo livello artistico sul palco tra Combo Social Club e Glue, il ROCK CONTEST di CONTRORADIO entra nella sua fase più calda annunciando i 12 progetti musicali che accedono alle semifinali (per motivi indipendenti dalla nostra e sua volontà Boetti, pur selezionato per le semifinali, non potrà continuare il percosro del Rock Contest 2026).

Selezionati tra oltre 600 iscrizioni provenienti da tutta Italia, i dodici semifinalisti si contenderanno l’accesso alla finalissima del 6 dicembre al Tenax in due appuntamenti al Glue Alternative Concept Space di Firenze, arricchiti da due ospiti speciali dal vivo: venerdì 20 novembre sul palco insieme ai NERVI, il progetto alt-pop/wave dal taglio teatrale e tagliente del musicista fiorentino Elia Rinaldi per una anteprima dell’album prodotto da Dente, e giovedì 26 novembre insieme agli SPLEEN, giovane e incisiva band alt-rock e grunge dalle sonorità ruvide e viscerali. Per la serata finale al Tenax, che vedrà protagonista sul palco LAMANTE, sono inoltre ufficialmente aperte le prevendite sul circuito DICE (https://dice.fm/event/ryee9y-rock-contest-2026-la-finale-live-lamante-6th-dec-tenax-firenze-tickets?lng=it).

Organizzato da Controradio e dall’associazione Controradio Club con il contributo di Comune di Firenze e SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e il patrocinio e il contributo di Regione Toscana, sponsor B&C Speakers, il ROCK CONTEST è molto più di un concorso, è una risposta concreta allo strapotere degli algoritmi e un presidio a tutela delle composizioni originali, facendo perno sul valore insostituibile dei nuovi autori di fronte alla diffusione della musica creata con l’intelligenza artificiale. La manifestazione, in un contesto dominato dalle piattaforme digitali, mette al centro la dimensione dal vivo nei club come spazio autentico di fruizione della creatività musicale, lontano dal gigantismo dei grandi eventi, offrendo un network reale che mette in connessione artisti e addetti ai lavori, budget per finanziare i progetti, palchi su cui mettersi alla prova e un contatto diretto con le principali etichette e i festival della scena indipendente italiana.

I progetti musicali in gara tracciano una fotografia sonora moderna e in sintonia con le tendenze internazionali: nelle nuove produzioni emerge un massiccio ritorno a sound chitarristici e a testi in lingua inglese, evidenziando il superamento dei codici ormai tradizionali del cosiddetto indie pop in italiano. Il mosaico di quest’anno spazia così tra post-punk, shoegaze, hip hop, dream pop, elettronica, drum & bass, psichedelia, nu-soul, cold wave, cantautorato, modern metal, reggae, blues e sperimentazione.

I 12 SEMIFINALISTI IN GARA

Venerdì 20 Novembre @ Glue Alternative Concept Space (Firenze)

Ospite speciale live: NERVI

AUT! (Mantova)

(Mantova) Epoca22 (Carrara, MS)

(Carrara, MS) Lit Up Fuse (Rutigliano, BA)

(Rutigliano, BA) Rugo (Lucca)

(Lucca) The Brave Katuka Boys (Padova)

(Padova) Xylema (Asti)

Giovedì 26 Novembre @ Glue Alternative Concept Space (Firenze)

Ospiti speciali live: SPLEEN

didettagli (Tivoli, RM)

(Tivoli, RM) Jump in Trail (Firenze)

(Firenze) KarlitosDenti (Riposto, CT)

(Riposto, CT) Mario Rossi Fa Rap (Verona)

(Verona) Mosquitos Like Helicopters (Palermo)

(Palermo) Paolo Di Napoli (Salerno)

Gli artisti proveranno ad aggiudicarsi la presenza in finale per uno dei premi messi in palio, oltre che avere l’opportunità di una visibilità importante, di farsi conoscere e suonare dal vivo davanti a un pubblico di appassionati e addetti ai lavori, mostrare il valore della propria musica e ampliare la propria rete di contatti attraverso il network sonoro messo loro a disposizione dal Rock Contest. Tutti possono essere scoperti attraverso foto, brani e brevi biografie sulla pagina dedicata: https://www.rockcontest.it/edizione-2026/

L’OSPITE LIVE DELLA FINALE

Torna sul palco del Rock Contest che l’ha vista esordire, Lamante, il progetto artistico della cantautrice vicentina Giorgia Pietribiasi. Oggi una delle voci più autentiche della canzone d’autore contemporanea, sarà l’ospite speciale della serata finale del 6 dicembre al Tenax di Firenze (prevendite disponibili su DICE: https://dice.fm/event/ryee9y-rock-contest-2026-la-finale-live-lamante-6th-dec-tenax-firenze-tickets?lng=it). Premiata appena esordiente proprio durante l’edizione 2022 del Rock Contest di Controradio, la sua proposta unisce un’espressività vocale cruda a sonorità tribali e arrangiamenti organici firmati con Taketo Gohara, intrecciando memoria familiare e riprese sul campo. La qualità del suo percorso le è valsa prestigiosi successivi riconoscimenti di critica e settore — tra cui il Premio Nuovo Imaie a Musicultura, la candidatura alle Targhe Tenco (Opera Prima), il premio Miglior Artista Emergente ai Rockol Awards 2024 e il PIVI / Videoclip Italia Awards — mentre il brano “Come volevi essere” è stato inserito nella colonna sonora della serie TV Netflix Minerva. Ha collaborato in duetto nei dischi di Levante e Paolo Benvegnù, ed è stata scelta come opening act per i concerti nei palazzetti di Coez e dei Negramaro all’Arena di Verona.

Foto di Lamante, ospite della finale del Rock Contest, il 6 dicembre al Tenax di Firenze

Aperto a ogni genere e linguaggio, il ROCK CONTEST intercetta e porta all’attenzione le proposte più originali, innovative e contemporanee del panorama musicale. Sotto la direzione artistica di Giuseppe Barone, offre agli artisti occasioni concrete per far avanzare il proprio percorso artistico, mantenendo al centro la dimensione live, spazio insostituibile di incontro, scoperta e condivisione.

Ricordiamo che, negli anni, hanno sposato la valenza e lo spirito del contest, come giurati o ospiti live, artisti come Dario Brunori, Diodato, Colapesce, Manuel Agnelli, Piero Pelù, Andrea Appino (The Zen Circus), Aimone Romizi (Fast Animals and Slow Kids), Enrico Gabrielli (Calibro 35), Paolo Benvegnù, Alberto Ferrari (Verdena), Iosonouncane, Lo Stato Sociale, Motta, Tre Allegri Ragazzi Morti e molti altri. E altrettanti artisti si sono avvicendati sul palco come “nuove proposte”, diventando poi artisti di fama nazionale: Offlaga Disco Pax, Lucio Corsi, Emma Nolde, Lamante, LOSTATOBRADO (entrati nell’organico dei CSI per le date in Cina ed in Mongolia e opening act di tutte le date del tour) e, facendo un salto indietro di più di 30 anni, Samuel e Boosta dei Subsonica, gli Scisma di Paolo Benvegnù, Irene Grandi, la Bandabardò, Roy Paci etc. Inoltre, la leggendaria Patti Smith è stata ospite di un evento speciale di incontro con gli artisti e Ligabue è stato testimonial dell’edizione del 2015.

LA GIURIA

Anche solo partecipare al concorso può fare la differenza perché in giuria, ad ascoltare e selezionare i progetti in gara, ci saranno realtà discografiche tra le più affermate e interessanti in cerca di nuovi talenti: 42 Records, Woodworm Label, Carosello Records, La Tempesta Dischi, Dischi Sotterranei, Audioglobe, Picicca, Black Candy Produzioni, Dischi Uappissimi, Spinnit, Notturno Dischi, Quindi Records, Santa Valvola Records e le agenzie di booking Locusta, All Things Live, Panico Concerti, Annibale e RC Waves.

A questi si aggiungono importanti musicisti. Accanto ai nomi già annunciati — Roberta Sammarelli, storica bassista e fondatrice dei Verdena e presenza centrale nella storia di una delle band più importanti e influenti del rock alternativo e psichedelico del nostro Paese, oggi parte dei Sì! Boom! Voilà!, nuovo progetto dalla forte impronta noise-punk, istintiva e viscerale; Massimiliano “Ufo” Schiavelli, bassista dei The Zen Circus, coautore dei brani e travolgente performer, autentico protagonista del rock indipendente nostrano; Max Collini, leggendaria voce narrante e l’anima poetica degli Offlaga Disco Pax, gruppo simbolo che ha rivoluzionato l’indie italiano con l’iconico album Socialismo Tascabile realizzato proprio grazie al Rock Contest; e Carlo Corbellini, anima dei Post Nebbia, uno dei talenti più brillanti della nuova scena indie, capace di fondere psichedelia, synth-pop, funk e post-punk con un’estetica nostalgica e al tempo stesso contemporanea — entra a far parte della giuria Francamente, cantautrice e musicista torinese tra le voci più intense, libere e originali del nuovo cantautorato elettronico italiano, capace di coniugare ricerca sonora, scrittura intima e impegno civile. La sua identità artistica si sviluppa anche attraverso gli studi in filosofia politica, l’esperienza come busker e la partecipazione a realtà collettive che promuovono un’idea di musica orizzontale e plurale, lontana dalle logiche competitive.

Da destra: Roberta Sammarelli e Max Collini – Al centro: Francamente – A sinistra: Massimiliano “Ufo” Schiavelli e Carlo Corbellini

Nella valutazione dei progetti in gara saranno coinvolte anche le direzioni artistiche di alcuni dei più importanti festival italiani alla ricerca di nuove proposte (La Prima Estate, RiveRock, Artico Festival, LARS Rock Fest, OffTune Festival, WØM Fest, Fans Out Festival, LET’S Festival, Santa Valvola Fest) con una collaborazione iniziata nel 2022 e che si rinnova per offrire ai partecipanti l’opportunità di essere inclusi nelle varie line up delle manifestazioni associate, come è già successo a tanti nelle scorse edizioni.

Dopo le 5 serate eliminatorie, il concorso prosegue ora a Firenze, con l’aggiunta del voto del pubblico in presenza e online, con le 2 semifinali del 20 e 26 novembre al Glue, fino ad arrivare alla finale del 6 dicembre al TENAX.

I PREMI

Il 1° classificato ROCK CONTEST 2026 si aggiudicherà 3.000 euro da investire nella crescita del proprio progetto artistico, il 2° potrà usufruire di 5 giornate di registrazione al Sam Recording Studio, uno degli studi più prestigiosi e qualificati in Italia, al 3° classificato verrà finanziato un progetto artistico relativo alla propria attività musicale per 1.500 euro. Infine, alla migliore canzone in italiano, in collaborazione con la testata Il Popolo del Blues, verrà assegnato lo speciale Premio Ernesto De Pascale, dedicato alla memoria del conduttore radiofonico (RAI Stereonotte, Controradio), giornalista, musicista e storico presidente di giuria del Rock Contest. In palio, la registrazione professionale del brano premiato presso il Sam Recording Studio.

Sponsor tecnici dell’edizione: Audioglobe e Sam Recording Studio.

L’immagine ufficiale del ROCK CONTEST 2026 porta la firma di Alessandro Baronciani, proseguendo così una collaborazione nata nel 2015.

IL CALENDARIO DELLE PROSSIME SERATE LIVE

Semifinali:

Venerdì 20 Novembre @ Glue Alternative Concept Space (Firenze) – Epoca22 (Carrara), Lit Up Fuse (Rutigliano), Xylema (Asti), The Brave Katuka Boys (Padova), Rugo (Lucca), AUT! (Mantova) | Ospite speciale live: NERVI (alt-pop wave teatrale del cantautore fiorentino Elia Rinaldi)

@ Glue Alternative Concept Space (Firenze) – Epoca22 (Carrara), Lit Up Fuse (Rutigliano), Xylema (Asti), The Brave Katuka Boys (Padova), Rugo (Lucca), AUT! (Mantova) | Ospite speciale live: (alt-pop wave teatrale del cantautore fiorentino Elia Rinaldi) Giovedì 26 Novembre @ Glue Alternative Concept Space (Firenze) – Mosquitos Like Helicopters (Palermo), didettagli (Tivoli), Mario Rossi Fa Rap (Verona), KarlitosDenti (Riposto), Paolo Di Napoli (Salerno), Jump in Trail (Firenze) | Ospiti speciali live: SPLEEN (punk / post-punk viscerale dalla Lombardia)

Serata Finale & Special Guest:

Domenica 6 Dicembre @ TENAX (Firenze) – Ospite speciale live: LAMANTE

Prevendite aperte su DICE: https://dice.fm/event/ryee9y-rock-contest-2026-la-finale-live-lamante-6th-dec-tenax-firenze-tickets?lng=it

Sito – www.rockcontest.it

Facebook – https://www.facebook.com/RockContestControradio

Instagram – https://www.instagram.com/rockcontestcontroradio/

Sito – www.rockcontest.it

Facebook – https://www.facebook.com/RockContestControradio

Instagram – https://www.instagram.com/rockcontestcontroradio/