Italian Sea Group, da Hong Kong un’offerta da 250 milioni di dollari

L’amministratore delegato Traugott Kaminski sarebbe a Firenze e avrebbe chiesto di partecipare alla competizione.Non è un altro nome del cantiere nautico ma Kaminski, ricorda il sito online Powerboat news, ha fondato la società nel 2016 per rappresentare i marchi Admiral e Tecnomar di Italian Sea Group in Asia

A poche ore dall’asta per Italian Sea Group, che si apre alle 17 in modalità telematica davanti al notaio fiorentino Vincenzo Gunnella, si fa avanti da Hong Kong la Tisg Asia Investment Holding con un’offerta da 250 milioni di euro.

L’amministratore delegato Traugott Kaminski sarebbe a Firenze e avrebbe chiesto di partecipare alla competizione.

Non è un altro nome del cantiere nautico ma Kaminski, ricorda il sito online Powerboat news, ha fondato la società nel 2016 per rappresentare i marchi Admiral e Tecnomar di Italian Sea Group in Asia; da allora, l’azienda ha operato come rappresentante del cantiere navale. Il veicolo societario attraverso cui viene formulata l’offerta è stato costituito di recente a Hong Kong. Nelle sue precisazioni, Kaminski ha chiarito l’assetto proprietario: il 50% fa capo a Lit Yachting Limited – società interamente controllata dal TGG Group, il family office di Barry Lau – mentre il restante 50% è detenuto personalmente da Kaminski in qualità di amministratore delegato.