The White Buffalo parte da Firenze il tour italiano

Artista di culto della scena americana, Jake Smith, alias White Buffalo, torna in Italia con una serie di date, partendo dal Viper Theatre di Firenze, venerdì 25 ottobre alle 20.30

La sua musica intreccia rock, folk e tradizione americana, i suoi testi parlano di guerra, amore e riscatto. Molte sue canzoni sono entrate a far parte di colonne sonore per film e serie tv. Parte venerdì 25 ottobre al Viper Theatre di Firenze il tour italiano di Jake Smith, alias The White Buffalo, un anno dopo il memorabile live al Circo Massimo in apertura di Bruce Springsteen, davanti a 70.000 persone.

Narratore potente e prolifico grazie alla sua arte musicale, The White Buffalo sarà affiancato dagli inseparabili compagni di palco, il batterista Matt “Machine” Lynott ed il multistrumentista Christopher Hoffee. Presenterà “A Freight Train Through The Night“, primo album live in oltre venti anni di onoratissima carriera. “Questo album abbraccia oltre 20 anni di scrittura ed esecuzione di canzoni – spiega Jake Smith – avevamo oltre cento canzoni tra cui scegliere, alcune di queste le ho scritte quando avevo vent’anni, mentre altre sono nate solo anni fa. Abbiamo selezionato i preferiti del pubblico e fatto alcuni tagli profondi per dare loro una nuova vita. Questo album ha tutta l’emozione e la passione dell’esperienza dal vivo, è viscerale, in un modo che non può essere raggiunto in studio. Ciò che facciamo dal vivo è molto diverso dagli album in studio. Puro e crudo, senza tracce di sottofondo, senza auto-tune e non perfetto, siamo noi tre a dare il massimo, noi nella nostra forma più pura”.

Nono disco in carriera “A Freight Train Through The Night” arriva a due anni dall’uscita di “Year Of The Dark Horse”. La musica di The White Buffalo si distingue per lo stile narrativo e cinematografico. Molte sye canzoni sono infatti finite in serie tv molto famose, come “Sons of Anarchy”, “Californication“, “The Punisher“, “This Is Us“, “Longmire” e film come “Safe Haven” e “West Of Memphis“. Il brano “Come Join The Murder”, scritto insieme a Bob Thiele e Kurt Sutter per l’episodio finale di “Sons of Anarchy”, ha ricevuto anche una nomination ai prestigiosi Emmy Awards.

Ad aprire il concerto della serata al Viper saranno i californiani L.A. Edwards

Info concerto Firenze

Viper Theatre – piazza Ilaria Alpi e Miran Hrovatin – Firenze

Info www.viperclub.eu

Biglietti

Posto unico 32,20 euro

Prevendite

Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel. 055.210804)

Ticket One www.ticketone.it (tel. 892.101)