Livorno: corteo contro decreto sicurezza, occupato ex cinema

LIVORNO – La manifestazione e il corteo studentesco lungo le vie del centro a Livorno contro il decreto sicurezza del governo si è conclusa con l’occupazione dell’ex cinema Grande, immobile privato attualmente in via di ristrutturazione. Lo conferma una nota congiunta a firma del sindacato Asia Usb e degli antagonisti di Ex Caserma occupata.

“In questa giornata di lotta contro il Ddl 1660 – si legge nella nota – abbiamo deciso di occupare, seppur solo temporaneamente l’ex cinema Grande. Lo abbiamo fatto per evidenziare come il vero degrado siano i posti lasciati vuoti. Oggi vogliamo restituire alla città uno di questi luoghi; vogliamo condividerlo con un momento assembleare nel pomeriggio, ed un momento conviviale nella serata”. Manifestazione anche a Pisa nell’ambito della “mobilitazione nazionale contro l’aberrante Ddl 1660 in discussione al Senato” che coinvolge 36 città, tra cui anche Firenze. Nella città della Torre presidio davanti alla prefettura: “In piazza – si spiega – i lavoratori di tutti i settori dell’Unione sindacale di base, Asia in difesa degli inquilini a cui non viene garantito il diritto all’abitare, gli studenti dell’organizzazione giovanile comunista Cambiare Rotta, Potere al Popolo!, Rete dei Comunisti e altri”. Nel “mirino3 del decreto, si spiega, ci sono “tutte le forme di lotta e di organizzazione della protesta, dal movimento ecologista alle lotte studentesche, dal movimento dei lavoratori alla lotta per la casa, fino a quella per i diritti delle donne e dei migranti”.